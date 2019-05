– Det finnes ikke en eneste ledig brannbil ledig, sier Peter Lindgren, ved Storstockholms brannvesen til Aftonbladet.

Folk bes om å ha hageslangen klar for kunne hjelpe til hvis det oppstår enda flere branner.

Onsdag ettermiddag hadde det oppstått en rekke gressbranner i Stockholms-området. I 18-tiden skal det ha vært branner på områder på 10–12 hektar. Da ble det brukt brannbomber med store mengder vann. Det skal ha hjulpet på situasjonen.

Flyvende frø tok fyr

Brannvesenet tror at flere av brannene kan ha oppstått ved at ospefrø som flyter rundt på denne tiden har tatt fyr. Det er ekstremt mange frø av denne typen i Stockholm i år og det ligner nærmest lo eller bomull på bakken. De antente frøene fraktes videre med vinden. På den måten har det oppstått flere branner over større områder.

Det har også vært mistanke om at noen av brannene har vært påsatt.

– Det er summen av alt som gjør situasjonen så anstrengt, sier Peter Lindgren ved Storstockholms brannvesen. Han beklager at det ikke er bålforbud i Stockholm, men håper det innføres hvis brannene fortsetter.

Tirsdag håndterte redningstjenesten 200 gressbranner i Stockholms-området. Onsdag formiddag dreide seg om et 40-talls branner.