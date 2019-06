– Danmark var en gang et foregangsland som verden kikket til. Det har du forsømt, sa Socialdemokratiets Mette Frederiksen i statsministerduellen på TV søndag kveld.

Det var klima som var temaet, og Frederiksen rettet pekefingeren mot statsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Klimatullinger

De siste tiårene har innvandringspolitikken vært temaet som har engasjert mest i danske valgkamper. Denne gangen oppgir mange velgere at klima er det viktigste for dem.

Dansk Folkeparti, som ble halvert i EU-valget, har alt startet selvransakelsen. Partiets tidligere leder Pia Kjærsgaard har kritisert folk for å være klimatullinger, men grasrota har etterlyst at partiet kommer på banen i klimaspørsmålet, skriver dansk TV2.

RITZAU /NTB scanpix

Fakta: Valget i Danmark 5. juni er det parlamentsvalg i Danmark. Da velges nye representanter til Folketinget. Det er rødt flertall på meningsmålingene. Det er ventet at Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen vil prøve å danne en mindretallsregjering med støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. I dag har Danmark en borgerlig regjering med Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen i spissen. X

Langt unna målet

Nå kjemper både høyre- og venstresiden om å gi flest grønne løfter. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har lovet at Danmark skal ha én million el- eller hybridbiler i 2030. Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen har nøyd seg med å love halvparten.

– Det kjører jo ingen grønne biler på veien i dag, sa Frederiksen da hun skulle forsvare seg.

Men begge målene er langt unna dagens situasjon.

I første kvartal i år utgjorde el- og hybridsalget kun 3 prosent av nybilsalget i Danmark. Det ruller nå 20.000 oppladbare biler rundt på danske veier, ifølge Dansk Elbil Alliance

I Norge utgjør el- og hybridsalget over 50 prosent, viser tall Transportøkonomisk institutt har samlet inn. Hittil i år er 44,4 prosent av de nyinnkjøpte bilene elektriske, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Det var 214.000 elbiler i Norge ved utgangen av mars, tillegg til 95.000 oppladbare hybridbiler.

Falt fra elbiltoppen

Sjefkonsulent Søren Jakobsen i Dansk Elbil Alliance sier at Norge og Danmark lå noenlunde likt for 6–7 år siden.

– På elbilområdet var vi et foregangsland i 2012. Mange i Danmark trodde at vi skulle ha samme utvikling som i Norge. Men nå er Norge langt foran, så det er nok enklere å sammenligne med Sverige, som bare ligger to år foran oss, sier Jakobsen.

Norge ligger på elbiltoppen i verden. Jakobsen forklarer forskjellen på Norge og Danmark med de gunstige vilkårene som norsk elbileiere får, og at det motsatte skjedde for danske elbiler for fire år siden. Det fikk en umiddelbar effekt.

Men selv om Norge topper elbil-listen, viser klimaregnskapet at utslippene øker i Norge, blant annet i biltrafikken. Det viste ferske tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag.

Arkivfoto: HANS O. TORGERSEN

Danske elbileiere har ikke samme fordeler i kollektivfeltet, i bomringer og på parkeringsplasser som norske. Bare biler under 400.000 kroner er avgiftsfrie ved innkjøp.

– Vi har masse avgifter, og så har politikerne skapt usikkerhet om betingelsene. De har ikke vært så støttende som i Norge.

Jakobsen sier at salget av oppladbare biler har begynt å stige igjen, men at de nå har problemer med å få levert nok.

Grafene under viser et anslag på forskjellene i bilparkene i Danmark og Norge.

Ny grønn akse

Professor Jens Villiam Hoff ved Københavns universitet har klimapolitikk som spesialfelt. Han sier at årets valgkamp skiller seg fra tidligere år fordi klima har klart å holde seg høyt på dagsordenen.

– Det er vanskelig å si om det blir avgjørende for hvem som vinner valget, men det blir en viktig faktor. Det grønne har kommet inn som en ny akse. De store partiene, Socialdemokratiet og Venstre, har sett seg nødt til å reagere på dette, sier Hoff.

Han tror danske politikere må gjøre noe med avgiftene på elbiler i Danmark om de skal ha noe håp om å målene sine innen 2030.

Dyrt

Forskningsleder Niels Buus Kristensen ved Transportøkonomisk institutt i Norge er selv dansk og medlem av det danske Klimarådet.

Han sier at et viktig element i den danske diskusjonen er hvordan man kan få til en omstilling til «grønne biler» og samtidig unngå et avgiftshull på 50 milliarder danske kroner i statsbudsjettet. Så mye vil målet om en million elbiler innen 2030 koste, ifølge Dansk Energi.

– Det har man ikke svar på hvordan man kan oppnå. De som vil gå raskere frem, viser til Norge. Men det er en diskusjon om hvor mange penger man skal bruke på å fremme elbilene, sier Kristensen.

Vil være best

Han sier at danskene ser til Norge som et foregangsland på klima, men gjerne vil være et selv.

– Mange dansker ser med beundring på Norge og ser at Norge er blitt et foregangsland. Mange dansker mener Danmark bør være foregangslandet, sier Kristensen.

Han tror det er flere grunner til at det er blitt slik at politikerne vil finansiere de gunstige vilkårene for dem som kjøper elbil i Norge.

– Min egen tolkning av hvorfor nordmenn har vært mer opptatt av klimadebatten enn dansker, er både det psykologiske i form av kompensasjon for at dere henter opp olje, og at Norge er et land hvor alle har mye natur tett på. I tillegg har transportsektoren en større del av klimautslippet i Norge, sier Kristensen.