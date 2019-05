Ekteparet brukte ugressmiddelet Roundup systematisk i hagearbeid i over 30 år, og begge to fikk samme kreftdiagnose: Non-Hodgkins lymfom, en variant av lymfekreft.

Juryen i California satte erstatningssummen mandag til mer enn 2 milliarder dollar. Det er det siste av flere tap for legemiddelselskapet Bayer, som eier Monsanto, produsenten bak Roundup. Selskapet har så langt tapt tre saker der de er saksøkt for at Roundup har forårsaket Non-Hodgkins lymfom.

Monsanto framholder fremdeles at ugressmiddelet ikke kan knyttes til krefttilfellene.

Advokatene til de to siste saksøkerne beskrev mandagens seier som historisk, med erstatningssum, kompensasjon og kostnader på til sammen 2,055 milliarder dollar.

I en uttalelse fra Bayer uttrykker selskapet skuffelse over juryens avgjørelse og sier at det vil anke kjennelsen.

Bayer kunngjorde i april at mer enn 13.000 søksmål mot selskapet er levert inn i USA alene, relatert til Roundup.