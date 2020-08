Leder for narkokartell pågrepet i Mexico

Mexicanske myndigheter bekrefter at de har pågrepet kartellederen «El Marro». Han blir beskyldt for å ha oppildnet til voldsbølgen i Mexico.

Pågripelsen av «El Marro» blir sett på som en seier for den utskjelte mexicanske presidenten Andres Manuel Lopez Obrador, som gikk til valg på å få kontroll over voldsbølgen i landet. Rebecca Blackwell / AP Photo/ NTB scanpix

NTB-Ritzau

Jose Antonio «El Marro» Yepez ble pågrepet av den mexicanske hæren og føderale sikkerhetsstyrker på søndag, ifølge Reuters.

Yepes, som er leder av Santa Rosa de Lima-kartellet i delstaten Guanajuato, blir beskyldt for å ha oppildnet til voldsbølgen som har preget Mexico de siste årene.

Kartellet til Yepes har blant annet vært involvert i en blodig strid med narkokartellet Jalisco Nueva Generación (CJNG), et av Mexicos mest brutale og mektige kriminelle nettverk.

Lederen blir beskyldt for å ha bidratt til å gjøre den en gang så fredelige delstaten Guanajuato til et høysete for vold og drap.

