Kjent medieprofil og frontfigur i Hongkongs demokratibevegelse pågrepet

Forretningsmannen Jimmy Lai (71), en av Hongkongs fremtredende demokratiforkjempere, ble mandag pågrepet og siktet etter Kinas nye sikkerhetslov. AP / NTB scanpix

10. aug. 2020 05:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette bekrefter frykten vi hadde for at Hongkongs sikkerhetslov skulle bli brukt til å undertrykke kritiske synspunkter og begrense pressefriheten, sier Steven Butler i presseorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) ifølge Reuters.

Mandag kom nyheten om at den profilerte aviseieren Jimmy Lai (71) er pågrepet i Hongkong. Han er en av frontfigurene i Hongkongs demokratibevegelse.

– Jimmy Lai er pågrepet mistenkt for ulovlig samarbeid med utenlandske makter, skriver Lais kollega Mark Simon på Twitter.

En politikilde bekrefter til nyhetsbyrået AFP at Lai ble pågrepet og siktet for bedrageri og for å ha konspirert med utenlandske makter.

Nektes å stille til valg

Pågripelsen skjer etter Kinas innføring av en ny sikkerhetslov i Hongkong. Loven er innført etter de mange pro-demokratiske demonstrasjonene i Hongkong. Ifølge Reuters er den nye sikkerhetsloven den mest radikale endringen som er blitt innført på de 23 årene Hongkong har vært løsrevet fra Storbritannia.

Loven har fått konsekvenser for flere enn Lai. Den kjente aktivisten Joshua Wong og en rekke andre demokratiforkjempere får ikke stille til valg når Hongkong skal velge ny lovgivende forsamling senere i år.

Stemplet som sviker

Lai eier tabloidavisen Apple Daily og kritiserer jevnlig Kinas autoritære styre. Han har vært en hyppig gjest i Washington, der han møtte blant annet USAs utenriksminister Mike Pompeo for å skaffe støtte til demokratikampen i Hongkong. Han ble stemplet som «sviker» av Hongkong, skriver Reuters.

Noen timer etter pågripelsen tok politiet seg inn i hovedkontoret til Lais mediekonsern. Bilder publisert på Facebook av Apple Dailys egne journalister, viser politibetjenter som gjennomsøker redaksjonslokalene beliggende i en næringspark utenfor sentrum av Hongkong.

Presseorganisasjonen CPJ krever at Lai løslates og at myndighetene fjerner alle anklager.