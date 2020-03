Rundt 30 mennesker er fortsatt fanget i ruinene av karantene-hotell i Kina

Nyhetsbyrået Reuters melder nå om at det fortsatt er rundt 30 mennesker som er fanget i ruinene etter at et hotell raste sammen i Quanzhou i Kina lørdag. Fire timer etter at ulykken skjedde, er 38 personer reddet ut av restene av hotellet, ifølge lokale myndigheter i Quanzhou.

Hotellet har den siste tiden blitt brukt til å huse mennesker som er i karantene på grunn av koronaviruset. Det skriver avisen South China Morning Post, som kommer ut i Hongkong.

Hotellet skal være ett av to slike karantenehotell med medisinsk overvåking i Licheng-distriktet.

En kvinne med slektninger som var i karantene på hotellet, skal ha sagt til Beijing News at hun ikke får kontakt med blant annet sin søster, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kvinnen fortalte også at hennes søster snart skulle skrives ut etter at hennes 14 dager i isolasjon var over.

Kvinnen er i karantene på et annet hotell og sier til avisen at hun er veldig bekymret. Ifølge henne var slektningene friske, og testene som ble tatt av dem hver dag, viste at alt var normalt.

Storavisen Folkets Dagblad meldte om ulykken på Twitter. Ulykken skjedde i 19.30-tiden lokal tid lørdag. Årsaken er ikke kjent.

Bilder delt i sosiale medier viser en helt sammenrast bygning omgitt av redningsarbeidere.

Quanzhou ligger Fujian-provinsen sørøst i Kina og har i underkant av 9 millioner innbyggere.