Det er avisa New York Times som fredag skriver at en femdel av den amerikanske befolkningen snart vil være pålagt å holde seg innendørs for å forebygge spredning av kronoaviruset, mens Senatet i USA nærmer seg enighet om å bevilge en krisepakke verdt 1.000 milliarder dollar.

En etter en har noen av de mest tettbebygde og folkerike delstatene i USA pålagt innbyggerne innskrenket bevegelsesfrihet for fellesskapets beste i håp om å forhindre et uhåndterlig omfang av covid-19 i landet.