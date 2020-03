NTB scanpix

Nord-Koreas leder Kim Jong Un sier de har bekjempet koronaviruset, og det før viruset i det hele tatt har spredt seg til landet.

Diplomater og eksperter har derimot satt sammen bitene og ser et annet bilde, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Universitetet i Oslo (UiO)

– Nordkoreanske aviser skriver mye om korona, og er åpne om at tusenvis av landets innbyggere er isolert. Det understrekes likevel hele tiden at de ikke har et eneste smittetilfelle, sier professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov.

Tikhoniv er en av Norges fremste eksperter på Nord-Korea. Han sier det er umulig å si hvor mange som er smittet i ladet. Men noen er det, selv om regimet nekter for det.

For som vanlig er ikke nordkoreanske myndigheter en veldig troverdig kilde.

– Statsstyrte medier melder at de har minst 10.000 mennesker i isolasjon. Hvorfor skulle de holde så mange isolert, hvis ingen er smittet, spør Tikhonov.

Frykter massedød

Et dårlig helsevesen, sanksjoner og hungersnød, har ført til at 40 prosent av befolkningen, på rundt 25 millioner, er kronisk underernært og sårbare for sykdom.

Et koronautbrudd ute av kontroll kan skape en humanitær krise og massedød i landet, ifølge kilder Bloomberg har snakket med.

Vladimir Tikhonov tror derimot Nord-Korea har kontroll. De satte inn aggressive tiltak helt i begynnelsen.

Kim Jong Un beordret grensen mot Kina og Russland stengt i januar. Det har satt en stopper for all handel.

Kyodo News via AP

Det har også ført til full stopp for reiselivet og smugling, som er to viktige inntektskilder for landet, forklarer Tikhonov.

– De verste konsekvensene ser ut til å bli økonomiske. Handelen med Kina har mer eller mindre stoppet opp. Fordi grensen er helt stengt, er det ikke lenger mulighet til å smugle inn varer.

Smuglingen i Nord-Korea er omfattende og omfatter blant annet mat, alkohol, sigaretter og vestlige merkevarer.

Han sier landet allerede merker at prisene på drivstoff har skutt i været.

Ingen militær aktivitet

Amerikansk etterretning er sikre på at det er koronasmitte i diktaturet.

General Robert Abrams, sjef for USAs styrker på Koreahalvøya, påpeker at det blant annet har vært en merkbar nedgang i militæraktivitet.

– Landets væpnede styrker har vært helt stillestående i omtrent 30 dager, og først nylig har de startet rutinemessig trening igjen, sa Abrams på en pressekonferanse over telefon 13. mars.

– De har heller ikke fløyet et fly på 24 dager, la han til.

Jon Chol Jin, AP

Har avlyst bursdagsfeiring

I Nord-Korea er det ingen dager som er viktigere enn fødselsdagen til de to avdøde lederne Kim Il-sung og sønnen Kim Jong-il.

Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung ble født 14. april. Dagen er en folkefest uten sidestykke i Nord-Korea. Det samme gjelder fødselsdagen til Kim Jong-il, 16. februar.

Begge feiringene er nå avlyst. Det mener Vladimir Tikhonov er helt ekstraordinært.

– De har forbudt alle samlinger av folk, inkludert hyllester av de store lederne. Det har faktisk aldri skjedd i Nord-Koreas historie at myndighetene forbyr folket å hylle dem.