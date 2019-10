Dette bidrar til å fyre opp den pågående ordkrigen over den engelske kanal. EU-president Donald Tusk skrev tirsdag en harmdirrende twittermelding til Boris Johnson at dette ikke er et svarteperspill.

Legger skylden på Irland

I politikerkretser i Westminster har en melding som ble sendt til kommentator James Forsyth i det konservative tidsskriftet Spectator vært et hett samtaleemne det siste døgnet, ifølge Politico.

Number 10 source predicts that Brexit talks will break down this week and blames Leo Varadkar, saying that he is refusing to negotiate despite indicating he would move if the UK moved on an all-Ireland zone for manufactured goods https://t.co/Yp92XCKPFu — James Forsyth (@JGForsyth) October 7, 2019

Forsyth skriver at han stilte et spørsmål til sine kilder i 10 Downing Street: Hvordan går det med brexit-forhandlingene? Svaret fra den ikke-navngitte kilden har vakt oppsikt.

– Forhandlingene vil trolig ta slutt denne uken. Varadkar (Irlands statsminister) vil ikke forhandle, skriver avsenderen på starten av den lange svarmeldingen. Der legges det ikke skjul på at vedkommende mener vrangvilje fra EU, og spesielt Irland, har skylden.

Mange britiske medier spekulerer i at kilden er Dominic Cummings, Boris Johnsons svært omstridte høyre hånd og strateg. Downing Street har hverken bekreftet eller avkreftet innholdet i meldingen. Boris Johnson var i sin tid redaktør i Spectator, og bladet regnes for å ha svært gode kilder i regjeringsapparatet.

Merkel: «Høyst usannsynlig»

Det er nå under en måned til britene etter planen skal forlate EU. Meldingen kommer samtidig med lekkasjer fra samtaler mellom Johnson og Tysklands forbundskansler Angela Merkel og blir derfor lest nøye:

For en uke siden la statsminister Boris Johnson på bordet det han kalte et siste forslag til avtale med EU om hva slags forhold landet skal ha etter skilsmissen.

Hovedproblemet er statusen til Nord-Irland for å unngå grensekontroll mot republikken Irland.

I en telefonsamtale tirsdag skal Tysklands forbundskansler Angela Merkel, ifølge britiske medier, ha sagt til Johnson at det er usannsynlig at de blir enige om en avtale innen 31. oktober. Det førte umiddelbart til at pundet falt.

– Vil ikke forhandle mer

At det går mot kollaps i samtalene, har Forsyths kilde forskuttert:

– Hvis denne avtalen dør en av de neste dagene, blir den ikke gjenopplivet, skriver vedkommende.

Kilden skriver også at de nå prøver å finne ut hvordan de kan sno seg unna den ferske loven som hindrer Boris Johnson i ta Storbritannia ut av EU uten noen avtale 31. oktober.

For eksempel vil de prøve å få andre EU-land til å si nei til en utsettelse av brexit. Kilden mener en utsettelse vil være helt meningsløs.

– Vi vil gjøre det klart at de landene som går mot en utsettelse av brexit, vil komme først i køen ved fremtidig samarbeid, ifølge meldingen.

– De som støtter en utsettelse vil havne bakerst i køen.

Fakta: Hvor står brexit? Storbritannia skal etter planen melde seg ut av EU 31. oktober. Det britiske Underhuset har skrotet avtalen EU og Theresa Mays regjering forhandlet frem før jul i fjor. Britenes nye statsminister Boris Johnson la i forrige uke frem et forslag til en ny avtale med EU. Avtalen handler om hva slags forhold Storbritannia og EU skal ha en i overgangsperiode etter at landet forlater unionen. Det springende punktet er statusen til Nord-Irland. Ingen av partene ønsker at det blir gjeninnført grensekontroll mellom den britiske provinsen og resten av Irland. EU mener Nord-Irland må forbli i EUs tollunion om de skal unngå det. Det er Johnson imot.

Tusk langer ut mot Johnson

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad sier meldingen fra de innerste gemakker bekrefter det man har trodd, nemlig at regjeringen planlegger en no deal-brexit. Det betyr at Storbritannia over natten går ut av EUs indre marked. Det er ventet at en såkalt «hard brexit» vil føre til store økonomiske og samfunnsmessige problemer. Den britiske regjeringen kom tirsdag med en ny og oppdatert plan for hva de gjør i tilfelle «no deal».

Mustad sier at Johnsons folk har drevet med lobbyvirksomhet overfor en del østeuropeiske EU-land for å prøve å få dem til å hindre at brexit blir utsatt.

– Nå sier jo Merkel at det høyst sannsynlig ikke blir noen avtale. Da er loven som ble vedtatt i parlamentet ganske klar: britene må be om utsettelse. Derfor håper Boris Johnsons regjering at noen EU-land vil motsette seg dette. Det er også det parlamentet frykter, sier Mustad.

EU-president Donald Tusk langet tirsdag ut mot Boris Johnson, som han anklager for å drive et svarteperspill hvor Europas og Storbritannias fremtid står på spill.

Den irske utenriksminister Simon Coveney støtter Tusk og sier at uttalelsen hans gjenspeiler frustrasjonen i EU.

Hva skjer nå? Det er uvisst. De fleste tror at det går mot nyvalg. Men hvordan Boris Johnson vil turnere en situasjon der han ikke har noen avtale med EU, og samtidig nekter å be om utsettelse på exiten fra EU, er høyst uklart.