Kina markerer 70-årsjubileet for opprettelsen av Folkerepublikken med sin største militærparade noensinne i hovedstaden Beijing.

Paraden på Den himmelske freds plass kan skilte med 15.000 soldater, 580 stridsvogner og 70 rullende utstillinger som skal symbolisere Kinas ulike bragder.

Ng Han Guan, AP / NTB scanpix

Feiringen er landets viktigste markering i år. Dette med tanke på økende utfordringer for landet som må håndtere nesten fire måneder med anti-regjeringsprotester i Hongkong og en voksende handelskrig med USA.

NTB scanpix

Lovet mer velstand

President Xi Jinping, kledd i en skifergrå "Mao"-drakt og akkompagnert av sine forgjenger Hu Jintao og Jiang Zemin, talte fra samme sted der formann Mao Zedong sto da han proklamerte Folkerepublikken Kina 1. oktober 1949. Xi hyllet «den kinesiske drømmen om nasjonal foryngelse», hans store visjon om å gjenopprette landet til det han oppfatter som fordums storhet.

Mark Schiefelbein, AP / NTB scanpix

– Det finnes ingen kraft som kan ryste grunnvollene til denne flotte nasjonen, ingen kraft som kan hindre det kinesiske folk og den kinesiske nasjon i å rase fremover, sa president Xi, Kinas mektigste leder siden Mao.

Fra en bil med åpent tak kunne han iaktta resultatet av en nasjon som er gått fra å være fattig og knekt av krig til å være verdens nest størst økonomi.

– Morgendagens Kina vil være mer velstående, la han til.

Andy Wong, AP / NTB scanpix

Og det var neppe uten grunn at det kinesiske forsvaret fikk så synlig plass under feiringen.

– Landets styrker bør resolutt ivareta Kinas suverenitets-, sikkerhets- og utviklingsinteresser og opprettholde verdensfreden, sa Xi til en håndplukket folkemengde på Den himmelske freds plass, melder Reuters.

Vincent Thian, AP / NTB scanpix

President Xi er fremdeles svært populær i Kina for sin aggressive kamp mot korrupsjon og for å drive frem det som nå er verdens nest største økonomi som en synlig aktør i global politikk.

Fordømt av Taiwan

Men kommunistpartiet er fortsatt nervøs for sitt grep om makten og internasjonal anseelse. Hovedstaden har hatt strenge sikkerhetstiltak i forbindelse med paraden. Politiet har bedt beboere som bor i hus der man kan se på paraderuten, om ikke å se ut av vinduene.

JASON LEE, AP / NTB scanpix

De siste månedene har Hongkong skapt hodebry for Xi. Mens Fastlands-Kina feiret, ble deler av Hongkong sperret med barrikader i sentrum. Tirsdag er det også flere politifolk enn vanlig ut i gatene. Situasjonen er ikke blitt bedre av at Hongkong-leder Carrie Lam er i Beijing for å delta i feiringen.

En annen utfordring er Taiwan som Kina gjør krav på. Taiwan, som er et demokrati, har liten interesse av å bli ledet av Beijing. Landet holder presidentvalg i januar. Taiwan fordømte tirsdag Kinas «diktatur» og sa at landet var en trussel mot freden.