Folket demonstrerer. Tonen er hard. I en tid der verdens mektigste president skriver et oppsiktsvekkende direkte brev (han brukte ord som «djevel», «tøffing» og «tosk») til sin tyrkiske kollega, er det ikke grunn til å tro at det skal være annerledes i gatene.

Denne nest siste helgen i oktober har vært preget av demonstrasjoner, store folkeansamlinger og uro.

Lurer du på hvorfor folk er sinte mange steder i verden? Her får du noen raske svar.

Spania: Katalanere i fengsel

Drømmen om et selvstendig Catalonia har vart lenge, og turistbyen Barcelona er vant til demonstrasjoner. Men da ni katalanske politikere ble dømt til lange fengselsstraffer i Spania mandag, ble det opptakten til en vill fredag i Catalonias største by.

Politiets anslag var at over en halv million mennesker deltok i demonstrasjonen, som åpnet fredelig, men som endte i harde fronter mens kveldsmørket senket seg.

Demonstrantenes krav: Fangene må slippes fri. Ingenting tyder foreløpig på at det vil skje.

Tilsammen skal 400 mennesker være skadet de siste dagene, og borgermester Ada Colau oppfordrer til ro: – Dette kan ikke fortsette. Barcelona fortjener det ikke, sier hun.

Libanon: Økonomisk kollaps

Libanon er herjet av kriger på 1970-, 80- og 90-tallet og fullt av palestinske og syriske flyktninger. De vet hva bråk, støy og uro er.

Reuters melder at tusenvis av libanesere lørdag fant veien ut i gatene for å protestere mot regjeringen og den politiske eliten de gir skylden for at landet har enorme økonomiske problemer.

– Landet er på vei mot total kollaps. Dette regimet har ikke klart å lede Libanon, og må erstattes, sier Mohammad Awada (32), en av mange unge i landet som ikke har noen jobb å gå til.

De siste protestene er utløst av økte kostnader og nye skatteforslag, blant annet en avgift for å bruke Whatsapp.

Siste nytt i situasjonen er at regjeringen skal samles søndag for å finne en vei ut av krisen.

Chile: Økte kollektivpriser

Ruter setter opp prisene nå og da, og av og til murres det, men heldigvis eskalerer det ikke som i chilenske Santiago.

Denne uken har byen opplevd over 200 episoder der store folkemengder har hoppet over sperrer og tvunget seg inn på T-banen. I tillegg er det gjort mye hærverk. The Guardian skriver at de fleste av «demonstrantene» er skoleelever og studenter.

Demonstranter startet branner på noen metrostasjoner og sto bak ødeleggelser ved titalls andre stasjoner. 156 politifolk og 11 sivile ble skadet, og over 300 personer ble satt i arrest, ifølge tjenestemenn.

Lørdag erklærte landets president Sebastian Pinera unntakstilstand. Den kan vare så lenge som to uker, og innskrenker innbyggernes bevegelsesfrihet og rett til å samles i store grupper. Deretter ble det innført portforbud mellom lørdag klokken 22 til søndag klokken 7.

Gatene i Santiago var roligere lørdag morgen, men rundt lunsjtider brøt det ut nye protester. Tusenvis av chilenere startet dagen med slutte seg til en demonstrasjon for å uttrykke frustrasjon over sosiale og økonomiske problemer. Mange hadde med seg gryter og kar som de slo på.

Natt til søndag omkom tre mennesker da det brøt ut brann i et supermarked som ble plyndret under opptøyene i Chiles hovedstad Santiago natt til søndag.

6. oktober økte prisen på Santiagos metro til 830 pesos (nesten 11 norske kroner) i rushen, og billettene er med det blant de dyreste i Latin-Amerika. Regjeringen har nå utsatt planene om prisstigningen.

Storbritannia: Exit, brexit

Lørdagen var dagen da det skulle skje, og Londons gater var fulle av briter som ville si hva de mente, enten den ene eller den andre veien.

Arrangørene anslo at opptil en million mennesker demonstrerte mot brexit lørdag.

Men Boris Johnson fikk det ikke til. Man kom ikke engang så langt at man fikk stemme over Johnsons brexitavtale. I stedet måtte den britiske statsministeren be om ny utsettelse av brexit i Brussel, noe han gjorde ved å sende et usignert brev.

Hongkong:

Hongkongs gater har vært urolige i mange måneder, og søndag strømmet flere tusen mennesker ut i gatene i Kowloon-distriktet for å demonstrere. Flere av dem hadde katalanske flagg med seg for å vise støtte til sine demonstrant-kolleger i Spania.

Siden juni er mer enn 2300 mennesker anholdt av politiet i byen som er Beijings aller største hodepine. Tallet kommer til å øke denne helgen siden politiet var raskt ute med å erklære marsjen ulovlig, melder Reuters.

Kowloon har vært åstedet for mye av den verste volden de siste ukene, og sikkerheten rundt demonstrasjonen var svært streng. T-banestasjonene var stengt, og politiet sto klar med vannkanoner og tåregass.

– Du kan ikke be en by som allerede har frihet om å bevege seg bakover. Du kan ikke stenge døren og holde alle inne. Du kan ikke gjøre dette i en internasjonal by, sa den maskekledde, 33 år gamle demonstranten Cheung til nyhetsbyrået.

Algerie: Den smilende revolusjonen

Omtrent hele 2019 har stått i massedemonstrasjonenes tegn i Algerie, og heller ikke denne helgen har vært annerledes. Opendemocracy.net skriver at denne oktoberhelgen markerer den 35. uken på rad med demonstrasjoner, men at de skjer på en så fredelig måte at de har fått kallenavnet «Den smilende revolusjonen».

Folkets mål er demokrati og frie valg, men de demonstrerer også mot korrupsjon og en ny, kontroversiell energilov, og selv om de i april klarte å presse frem president Abdelaziz Bouteflikas avgang, har ikke ropene stilnet. Det skulle egentlig ha vært holdt nytt valg i sommer, men uroen har satt en stopper for det.

Roma: Italiensk stolthet

– Dette skal være fredelig og vakkert. Jeg sier dette spesielt til våre journalistvenner: Denne demonstrasjonen representerer et Italia som virker, det sanne Italia, sa Matteo Salvini, sjefen for det høyrepopulistiske partiet Ligaen til tusenvis av italienere lørdag.

Han møtte folket ved Piazza San Giovanni i Roma, i en demonstrasjon som har vært varslet helt siden tidlig i høst. Da ble Italias visestatsminister Salvini tuppet ut av regjeringen fordi Femstjernersbevegelsens dannet koalisjonsregjering med sosialdemokratene i Italia.

«Italian Pride» – italiensk stolthet – var tema for folkesamlingen der mange aktører langt ute på høyresiden var representert.