Direkte: Demonstrasjoner i Barcelona for syvende dag på dag

Bakgrunnen for demonstrasjonene er fengselsdommene mot katalanske politikere som kjempet for at Catalonia skulle løsrive seg fra Spania.

De siste dagene har hundretusenvis deltar i fredelige demonstrasjoner, men på kvelds- og nattetid har markeringene utviklet seg til gateslag med politiet.

Natt til lørdag ble 152 mennesker skadet i sammenstøt i Barcelona, og også i andre byer i Catalonia kom det til sammenstøt der rundt 30 mennesker ifølge helsepersonell ble skadet.

– Dette kan ikke fortsette. Barcelona fortjener det ikke, sier Ada Colau, som er den venstreorienterte borgermesteren i Spanias nest største by.

Alt før disse opptøyene opplyste myndighetene at over 500 mennesker var skadet i sammenstøt, det store flertallet av dem i Barcelona. Nærmere halvparten av de skadede skal være politifolk.

Samtidig øker sentralregjeringen i Madrid presset på de katalanske separatistlederne og ber dem om å komme med en unison fordømmelse av volden.

Ifølge det spanske innenriksdepartementet ble 83 mennesker pågrepet natt til lørdag, og disse kommer i tillegg til de 128 som er pågrepet i forbindelse med opptøyer tidligere i uken.