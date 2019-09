Lekket IAEA-rapport: Iran med ferske brudd på atomavtalen

De avanserte sentrifugene ved anrikingsfabrikken Natanz akkumulerer, eller er tilrettelagt for å akkumulere, anriket uran, heter det i rapporten som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Irans nye satsing på anrikingsteknologi gjør det mulig for landet å øke sin beholdning av høyanriket uran raskere. Det betyr at Iran kan skaffe seg atomvåpen på kortere tid hvis myndighetene i Teheran bestemmer seg for det.

Atomavtalen fra 2015 setter strenge grenser for Irans produksjon av anriket uran, som både kan brukes til kraftproduksjon og atomstridshoder. Til gjengjeld ble de økonomiske sanksjonene mot landet trappet ned, men USAs president Donald Trump valgte i 2018 å trekke USA fra atomavtalen.

Selv om de europeiske landene i avtalen har forsøkt å redde den, er innsatsen fra Europa for å hjelpe Iran til å opprettholde atomavtalen, ikke god nok, mener iranske myndigheter.