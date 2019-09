Corbyn vil gå til valg på ny folkeavstemning om brexit

Corbyn kommenterte brexit-situasjonen i en tale tirsdag for fagorganisasjonen TUC, etter at Parlamentet natten i forveien avviste regjeringens forslag om nyvalg.

Labour er enig i at et nyvalg på litt sikt vil være nødvendig. Men partiet vil føle seg trygg på at statsminister Boris Johnson og hans regjering i mellomtiden ikke trosser Parlamentets vilje og tar landet ut av EU uten en avtale.

I talen til TUC bekreftet Corbyn at Labour i valgkampen vil foreslå en ny folkeavstemning om brexit.

I folkeavstemningen bør det være to valgmuligheter, mener Corbyn: En troverdig vei ut av EU, eller å bli værende i unionen.

– Vingler og utsetter

Statsminister Boris Johnson skulle tirsdag møte Arlene Foster, lederen for hans lille nordirske støtteparti DUP.

Hun advarer mot å «ofre» Nord-Irland i forhandlingene med EU eller å risikere at Storbritannia går i oppløsning, ifølge TV-stasjonen Sky News.

Johnson er sterkt kritisk til at Parlamentet gikk imot hans forslag om nyvalg og insisterer på at han fortsatt forsøker å oppnå en forbedret brexitavtale med EU.

– Vingle, utsette og prokrastinere er blitt opposisjonens kjennetegn, sa Johnson i Parlamentet før avstemningen om nyvalget natt til tirsdag.

Mange av hans politiske motstandere tviler imidlertid på om han har noen strategi med realistiske utsikter til å oppnå en avtale som er bedre enn den hans forgjenger Theresa May forhandlet frem.

Johnson har gjentatte ganger sagt at han kan lykkes med dette, men at han vil ta Storbritannia ut av EU uten en avtale hvis prosessen ikke lykkes.

Tvinger regjeringen

Parlamentet vedtok i forrige uke en lov som skal hindre regjeringen i å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale.

Loven pålegger statsministeren å be EU om en brexit-utsettelse med mindre en avtale er på plass 19. oktober.

Labour og den øvrige opposisjonen har nektet å stemme for nyvalg fordi de vil forsikre seg om at loven om en utsettelse av brexit ikke kan overkjøres. Johnson la mandag frem forslaget på nytt etter at dronningen hadde godkjent den nye brexit-loven.

Labour-leder Jeremy Corbyn vil gjerne ha et nyvalg, men hverken han eller de øvrige opposisjonslederne i Underhuset vil at det skal skje på Johnsons premisser. Mens Johnson gjerne vil ha valg allerede 15. oktober, vil Corbyn vente til november. Han vil være helt sikker på at statsministeren ikke saboterer utsettelsen og gjennomfører planen om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale med unionen.

Etter at Johnson hadde gått på et nytt nederlag i Parlamentet natt til tirsdag, ble den folkevalgte forsamlingen suspendert. Johnson og hans regjering har fått svært mye kritikk for sin beslutning om å suspendere Parlamentet frem til 14. oktober.