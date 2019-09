Kvinne hardt skadd i eksplosjon i Sverige

– Jeg så en skadd kvinne som var blodig i ansiktet og lå på gaten, forteller et øyenvitne til avisa Aftonbladet.

Ifølge politiet gikk kvinnen i 20-årene forbi da eksplosjonen ble utløst ved 2.40-tiden. Hun ble senere fraktet til sykehus. Politiet opplyser at hun har alvorlige skader, men at de ikke antas å være livstruende.

– Det er selvsagt veldig alvorlig når det blir personskader. Ved tidligere detonasjoner har vi sett at forbipasserende har vært nær ved å bli skadd, eller blitt skadd. Det er en urovekkende utvikling, sier Evelina Olsson, pressetalsperson i politiet, til Aftonbladet.

Eksplosjonen rammet et bygg hvor det ligger butikker i første etasje og boliger i etasjene over. Ifølge Olsson var eksplosjonen rettet mot en matbutikk, og det er her de materielle skadene er størst.

Politi, redningstjeneste og ambulanse ble sendt til stedet, hvor det lå store mengder glassplinter på gaten bak politisperringene. Flere personer som bor i den rammede bygningen eller like i nærheten, forteller at eksplosjonen fikk leilighetene deres til å riste.

Vinduer skal ha blitt ødelagt i bygninger som ligger hundre meter unna åstedet for eksplosjonen.