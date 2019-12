I forrige uke ble 34 år gamle Sanna Mirella Marin valgt som Finlands statsminister. Marin var ved tiltredelsen verdens yngste, sittende regjeringssjef.

Dette er også blitt lagt merke til i andre land, på godt og vondt.

«Nå ser vi hvordan en kassedame er blitt statsminister og hvordan noen andre gateaktivister og ikke-utdannede mennesker også er blitt regjeringsmedlemmer.» Slik omtalte den 70 år gamle estiske politikeren Mart Helme den ferske finske statsministeren og noen av hennes ministre på radio, melder BBC.

Marin styrer en ung, kvinnedominert regjering.

Lehtikuva Lehtikuva, Reuters/NTB scanpix

Estland er den nordligste av de tre baltiske statene og har språklige bånd til Finland, som ligger rett over Finskebukta.

Helme er innenriksminister i Estland og leder ifølge BBC det populistiske høyreekstreme partiet Ekre.

Ringte den finske presidenten

Nå er Kersti Kaljulaid, presidenten i Estland kommet på banen. Hun har bedt Marin om unnskyldning for dette.

I ungdommen jobbet Marin ifølge NRK i kassen på et varehus. Hun var den første personen i familien som fullførte videregående og gikk på universitetet. Marin har ikke lagt skjul på at hun har vokst opp i en fattig familie.

President Kaljulaid har ringt sin finske kollega og bedt ham om å formidle hennes unnskyldninger til Marin og hennes regjering.

– Jeg innrømmet også overfor ham hvor flau jeg er over alt dette, sa hun.

Helme har også bedt om unnskyldning

Estiske opposisjonspartier har bedt Helme om å trekke seg, eller at statsminister Jüri Ratas avskjediger ham.

Helme sier på sin side at kommentarene hans er blitt misforstått, men har selv bedt Marin om unnskyldning. Han har senere presisert at han hadde ment at det er «mulig å jobbe seg opp fra et lavt sosialt nivå og inn i toppolitikken».

– Hvis noen har misforstått det, vil jeg faktisk si at jeg ber om unnskyldning, la han til videre.