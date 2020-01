En norskpakistansk kvinne som giftet seg med en fremmedkriger og reiste til Syria, er i ferd med å bli hjulpet tilbake til Norge av norske myndigheter. Kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen som gjør at norske myndigheter nå henter dem hjem.

Kvinnen og de to barna ble geleidet over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid.

– Jeg kan bekrefte at norske myndigheter akkurat nå gjennomfører en uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al Hol-leiren i Syria. Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide ifølge en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Uttransporteringen skjer etter at representanter for Norge de siste dagene har forhandlet med lokale myndigheter i Syria. Det bekreftes fra flere hold, deriblant Abdulkarim Omar, som er sjef for utenrikssaker i den kurdiskkontrollerte delen av Syria.

Siktet for deltagelse i en terrororganisasjon

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i fjor høst.

Kvinnen nekter straffskyld, opplyste hennes advokat til NRK. Hun hevder hun ikke reiste til Syria frivillig, men ble tatt med dit av ektemannen og at hun i årevis forgjeves forsøkte å komme seg ut igjen.

Kvinnen og barna hentet ut fra Al-Hol-leiren

29-åringen og hennes to barn har oppholdt seg i Al-Hol-leiren i Syria siden mars i år. Men den lille familien ble denne uken flyttet nordøstover til en mindre flyktningleir i Al-Roj.

Fra Roj er det cirka en times biltur til grensen til Irak.

Myndighetene i den nordøstlige delen av Syria har sagt mange ganger at hjemlandene må ta ansvar for de av deres borgere som reiste til Syria og sluttet seg til IS. De la derfor ikke noen hindringer i veien for at Norge hentet hjem kvinnen og hennes to barn.

Fakta: Nordmenn som reiste til Syria Politiets sikkerhetstjeneste (PST) regner med at cirka 100 fra Norge sluttet seg til Den islamske staten. De fleste er enten døde eller har returnert og blitt dømt til fengsel. Cirka 20 norske statsborgere befinner seg trolig i Syria eller i regionen og har ifølge PST «svært usikker status». PST tror også at cirka 35 barn har en eller to norske foreldre med IS-bakgrunn. Fire norske kvinner i leirene i Syria har tilsammen seks barn.

Kan være i Norge i løpet av timer

Etter å ha kommet fra Syria til Irak vil den lille familien trolig bli eskortert av norske og irakiske tjenestemenn til den internasjonale flyplassen i Erbil i Nord-Irak. En kjøretur som tar cirka tre timer.

Dersom evakueringen blir gjennomført på samme måte som da Norge hentet fem foreldreløse barn til Norge i juni i fjor, så vil et chartret fly vente på familien og de norske tjenestemennene på flyplassen i Erbil. Fire-fem timer senere kan kvinnen og hennes to barn være i Norge.

Regjeringen synes å ha snudd politisk

Hentingen av de to barna og moren innebærer en tilsynelatende politisk helomvending fra den norske regjeringens side. Kvinnen kom ut fra IS-området i Baghouz i fjor, og hun har hele tiden sagt at hun ønsker å returnere til Norge med barna sine.

Norske myndigheter har sagt at alle norske statsborgere, inkludert IS-kvinnene og deres barn, har rett til å returnere til Norge. Samtidig har de gjort det klart at de ikke vil gjøre noe aktivt for å hjelpe kvinnene hjem.

Etter at Aftenposten fant fem foreldreløse norske barn i Syria, sa statsminister Erna Solberg at Norge ville hente hjem foreldreløse barn. Hun sa også at alle andre barn kunne få hjelp til å komme til Norge, men at de ikke ville hjelpe mødrene. Det innebar i praksis at kvinnene måtte sende fra seg barna sine mens de selv ble igjen i Syria. Det ville ingen av mødrene gjøre, siden de mente det ville være for traumatisk for barna.

Sønnen er syk

Regjeringens politikk er blitt sterkt kritisert, ikke minst fordi man ikke har gjort mer for å hjelpe 29-åringens sønn. Han har en lidelse som en syrisk lege har diagnostisert som «trolig cystisk fibrose».

Cystisk fibrose er en alvorlig sykdom som gir symptomer særlig fra lungene og mage-tarmkanalen. Sykdommen kan føre til underernæring og hyppige luftveisinfeksjoner. I verste fall er den dødelig.

Målinger har vist at gutten er svært undervektig. Regjeringen har vært klar over situasjonen, men satset i månedsvis på at det skulle være tilstrekkelig at gutten fikk behandling ved internasjonale klinikker ved leiren.

Så sent som i oktober var statsminister Erna Solberg klar på at Norges politikk sto fast.

Men nå hjelper regjeringen altså kvinnen og barna med å komme til Norge.

– Alle barna må hentes til Norge

Like etter at Aftenposten meldte at kvinnene og de to barna var på vei til Norge, strømmet det inn reaksjoner fra flere hold.

– Røde Kors er glade for at en norske myndigheter henter ut en norsk mor og hennes to barn fra leir i Syria. Hensynet til barna må veie tungt og denne leiren er ikke et sted som er egnet for norske barn, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, med henvisning til Al-Hol-leiren i Syria.

Venstre-leder og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande gir også uttrykk for glede. Hun sier Venstre har jobbet i regjeringen for å oppnå den løsningen man nå har fått.

– I Venstre er vi glad og lettet over at disse uskyldige og sårbare barna og deres mor nå er trygt på vei tilbake til Norge, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grande.

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener alle barna må hentes hjem.

– Det er bra at det syke barnet får komme hjem. Det viser at det er mulig og alle de norske barna må hentes. For at det skal bli mulig, må mødrene få følge med, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, mener også alle barna må hentes hjem.

– Det er bra at regjeringen har tatt en slik beslutning og setter barnets beste i sentrum, noe UNICEF hele tiden har etterlyst. Norske myndigheter er etter FNs barnekonvensjon forpliktet til å hjelpe alle de norske barna som sitter fast i Syria, og vi håper dette medfører at flere får hjelp, sier Viken ifølge en e-post.

– Svært kritikkverdig at det tok så lang tid

Stortinget sa i høst nei til et forslag om å hente hjem den lille familien.

Forslaget ble stilt av Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Dette er en helt fantastisk nyhet, først og fremst fordi en livstruende syk gutt nå kan få nødvendig helsehjelp, som han har rett på. For meg er det en enorm lettelse, etter å ha jobbet mye med denne saken, sier Bastholm.

Hun mener det er kritikkverdig at regjeringen har brukt så langt tid på å ta avgjørelsen.

– Jeg mener det er svært kritikkverdig at regjeringen har brukt så langt tid på å ta dette grepet, men samtidig er det veldig bra dersom dette gjør at gutten nå omsider får den hjelpen han trenger.