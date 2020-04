31 sivile drept i Burkina Faso

Mennene tilhørte alle Fulani-folket. De ble drept kort tid etter å ha blitt anholdt i en antiterroroperasjon 9. april, ifølge HRW.

Operasjonen omtales som en brutal hån mot antiterrorinnsatsen i landet og kan ha vært en krigsforbrytelse, ifølge HRW. De frykter at angrepet kan føre til ytterligere grusomheter og krever nå en umiddelbar etterforskning av hendelsen.

Organisasjonen har intervjuet 17 personer, inkludert 12 som var vitner til pågripelsene og senere vitner til begravelsen av ofrene. De arresterte Fulani-mennene ble tatt med i en konvoi bestående av rundt ti militærkjøretøyer.

Lokale personer fant likene til 31 personer som sist var sett i sikkerhetsstyrkenes varetekt, etter å ha hørt skuddsalver. Flere hadde bind for øynene eller hendene bundet. Ingen av vitnene så noen av de arresterte med skytevåpen.

Burkina Faso er et av verdens fattigste land og har kjempet mot et jihadistisk opprør siden 2015. Konflikten har ført til angrep på gjetere tilhørende Fulani-folket, som anklages for å støtte jihadistene.

Myndighetene i landet har så langt ikke kommentert anklagene fra HRW.