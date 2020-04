Avstanden fra 10 Downing Street til St. Thomas-sykehuset tvers over Themsen er ikke lang. Det var hit han ble kjørt søndag kveld, ifølge The Times.

Ambulanse var ikke nødvendig. Men nyheten om at Storbritannias statsminister på sykehus etter over ti dager med koronasmitte, vekker likevel stor oppsikt og bidro til at pundet falt i verdi mot dollaren mandag morgen.

En lang rekke viktige personer har fått påvist smitten eller har måttet gå i karantene de siste ukene, men Boris Johnson (55) skal være den første regjeringssjefen som blir innlagt på sykehus i koronapandemien.

Ifølge Statsministerens kontor ble han sendt til sykehus fordi han hadde vedvarende symptomer på covid-19, for å ta «rutinetester» på oppfordring fra legen.

Andrew Parsons/10 Downing Street / 10 Downing Street

Stedfortreder leder krisemøte

Det er mer enn ti dager siden Johnson fikk påvist det nye koronaviruset og gikk inn i selv-isolasjon i Downing Street. Han skal ha hatt vedvarende feber, og ifølge The Times fått behandling med oksygen på sykehuset.

Selv om Johnson er virussyk, har han hele tiden sagt at han fortsatt leder landet. Han leder krisemøtene via video, men skal ifølge andre som har vært der, ha sett medtatt ut, skriver The Times. Det er ventet at utenriksminister Dominic Raab vil lede dagens møte i regjeringens pandemi-kriseråd.

Reuters skriver at det finnes en «komplisert samling med gamle og motstridige» eksempler fra historien, men ingen klar plan for hvem som vil overta dersom en statsminister blir satt ut av spill. The Daily Telegraph skriver at Dominic Raab mest sannsynlig vil steppe inn hvis Johnson blir alvorlig syk.

Boris Johnson / TWITTER/@BorisJohnson

– Har det bra

Boligminister Robert Jenrick presiserte mandag morgen at Johnson fortsatt leder regjeringens arbeid og han forventer at han snart er tilbake på i Downing Street 10 snart.

– Han blir på sykehuset så lenge han trenger, men jeg har hørt at han har det bra og jeg ser frem til at han kommer tilbake til nummer 10 (statsministerboligen) så raskt som mulig, sa Jenrick.

Johnson skal ha snakket med president Donald Trump på telefon i dag, melder Reuters.

Også Johnsons samboer og forlovede Carrie Symonds har koronasymptomer og holder seg i selv-isolasjon, selv om hun ikke er blitt testet. Hun er gravid med parets første barn.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

Også Johnsons stabssjef Dominic Cummings skal ha blitt smittet.

Peter Nicholls, Reuters/NTB scanpix

Håndhilste

Boris Johnson har fått kritikk for at han satte i gang tiltak mot pandemien senere enn mange andre land. Han fortalte tvert om at han hadde håndhilst på mange, altså stikk i strid med helserådene. 27. mars bekreftet han at han hadde fått påvist det nye koronaviruset.

Johnson har gjort helomvending og stengt ned landet. Folk må holde seg innendørs, og helseministeren har til og med truet med å innføre tøffere regler hvis folk fortsetter å gå i parker og sole seg, slik en del gjorde i helgen.

Sist gang Johnson møtte dronning Elizabeth (93), var 11. mars. Møtet skal ha blitt gjennomført med alle forsiktighetsregler.

Dronningen selv holdt i går en tale til nasjonen som huskes for at hun brukte ordene til den store sangstjernen under annen verdenskrig, Vera Lynn: We`ll meet again (vi sees igjen).

Buckingham Palace/NTB scanpix

Hvor dårlig er han?

Statsministerens sykehusinnleggelse har ført til spekulasjoner om hvor dårlig Johnson faktisk er. Statsministerens kontor har ikke ville si nøyaktig hva slags prøver Johnson vil ta.

Men eksperter nyhetsbyrået Reuters har snakket med, sier at en person på Johnsons alder som har covid-19-symptomer etter 10 dager i isolasjon, trolig vil få sjekket oksygen-nivå, lunger, lever og ta en EKG av hjertet.

– Vi vet ikke nøyaktig hvorfor statsministeren er blitt sendt på sykehus bortsett fra at han skal ta tester, sier Derek Hill, professor ved røntgenavdelingen på University College London, til Reuters.

– Mange som kommer til sykehus med covid-19 har pustevansker. Noen blir raskt utskrevet. Andre blir raskt dårligere og trenger pustehjelp. Vi har ingen grunn til å tro at statsministeren trenger slik hjelp, sier han til nyhetsbyrået.

The Guardian skriver at statsministeren neppe hadde blitt sendt på sykehus hvis det kun var snakk om å utføre noen enkle tester. De peker på at innleggelsen kan tyde på at virusinfeksjonen har fått utvikle seg. Avisen skriver at legene vil undersøke om sykdommen er gått inn i en ny fase.

Det norske Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at koronasymptomene varierer fra person til person, men at de pleier å forsvinne i løpet av en uke eller to for dem som har et mildt forløp.

For dem som har et «moderat forløp» av sykdommen, kan de få lungebetennelse, forverring av hoste og stigende feber fra 4–7 dager. En del vil da få behov for å bli innlagt på sykehus, blant annet for å ta røntgen av lungene.

Den tredje gruppen er de som blir alvorlig syke og potensielt livstruende syke og må ha intensivbehandling.