Carrie Lam: Hongkong tolererer ikke mer kaos

Den ukentlige pressebrifingen til Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, sammenfalt tirsdag med ettårsdagen for starten på de politiske protestene i fjor og kom få dager etter at mange tusen mennesker brøt forbudet mot en minnemarkering for Tiananmen-massakren.

Lam sa ifølge Reuters i talen sin tirsdag at den kinesiskstyrte byen ikke har råd til å tolerere mer av kaoset som har rådet det siste året.

Et lovforslag som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni 2019. Selv da lovforslaget offisielt ble trukket tilbake 23. oktober, fortsatte protestene.

De siste ukene har ny uro blusset opp, etter at Kina vedtok en ny sikkerhetslov for Hongkong og deretter avslo søknaden om den årlige minnemarkeringen for Tiananmen-massakren.

Demokratiforkjempere har oppfordret folk til å protestere tirsdag for å markere årsdagen for opprørsbevegelsen.

Bortsett fra at de kontroversielle lovforslaget fra i fjor ble trukket tilbake, er ingen av kravene fra demonstrantene innfridd, inkludert en uavhengig gransking av politiets voldsbruk og Lams avgang.

Det er ventet demonstrasjoner mot kinesiske myndigheters innskrenkning av selvstendigheten til Hongkong.