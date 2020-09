Mens Biden leder på meningsmålingene, tyr Trump igjen til konspirasjonsteorier.

I løpet av ett intervju henviste Donald Trump til ikke mindre enn tre ubegrunnede konspirasjonsteorier.

President Donald Trump lot seg intervjue av den konservative kommentatoren Laura Ingraham fra TV-kanalen Fox News. Fox News

9 minutter siden

Donald Trump har lang erfaring med å vise til ubegrunnede påstander. For et knapt tiår siden bygget han seg opp som en politisk figur gjennom å hevde at Barack Obama ikke var født i USA.

Ni uker før valget ligger han 7 prosentpoeng bak den demokratiske kandidaten Joe Biden på et snitt av meningsmålingene, ifølge nettstedet Fivethirtyeight. De holder Biden som favoritt til å vinne presidentvalget 3. november med 69 prosent sannsynlighet. Magasinet The Economist gir Biden hele 87 prosent vinnersjanse.

Trump kjemper for å knappe inn på forspranget ved å fremstille seg som kandidaten for lov og orden. Og, ser det ut til, ved å ty til konspirasjonsteorier.

Lokale politikere ba ham om ikke å komme. Likevel besøkte president Trump Kenosha i Wisconsin tirsdag. Der inspiserte han eiendommer som var blitt ødelagt i opptøyer. LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

Bonanza for konspirasjonsgrupper

Under koronapandemien har konspirasjonsbevegelsen Qanon hatt gode tider. Antallet medlemmer i ti store Qanon-grupper på Facebook økte med over 600 prosent, ifølge The Wall Street Journal. Qanon-tilhengernes store helt er nettopp Donald Trump. De mener han har fått i oppgave å stoppe et hemmelig nettverk av pedofile djevledyrkere som styrer USA.

For to uker siden uttrykte Trump sin takknemlighet til Qanon.

– Jeg vet ikke så mye om bevegelsen. Jeg vet at de liker meg svært godt, og det setter jeg pris på. Jeg har hørt at disse folkene elsker landet vårt, sa presidenten.

– Folk som er i de mørke skyggene

Påstander som har versert hos konspirasjonstilhengere i månedsvis, dukket mandag opp under Donald Trumps intervju med Fox News’ Laura Ingraham, skriver The New York Times.

Påstandene var som følger:

1. «Folk du ikke har hørt om står bak Joe Biden. Folk som er i de mørke skyggene». Dette minner mye om en av hovedpilarene til Qanon-gruppen, som altså tror at verden er styrt av satanistiske pedofile som er ute etter å ta Trump.

– Dette høres ut som en konspirasjonsteori, «mørke skygger, hva er det»? spurte Ingraham.

– Det er folk som er på gatene. Folk som kontrollerer gatene, svarte Trump.

En demonstrant i Kenosha viser sin misnøye med president Trump. Kamil Krzaczynski, Reuters/NTB scanpix

2. Et fly med bøller var på vei mot republikanernes landsmøte. «Flyet var nesten fullt med bøller i mørke svarte uniformer, med utstyr og ditt og datt», fulgte Trump opp med i intervjuet.

Det finnes ikke noe bevis for at noen slik flyvning har skjedd. Uttalelsen minner imidlertid om ubegrunnede påstander som har versert siden juni i år om at antifascister er blitt fløyet rundt for å skape trøbbel.

3. Noen «veldig dumme rike mennesker» betaler for de antirasistiske protestene. Påstanden gjenspeiler en gjenstridig teori om milliardæren George Soros som en anti-konservativ skurk.

I land som Ungarn og Tyrkia har lite demokratiske regimer nærmest gjort ham til en statsfiende.

Soros’ stiftelse The Open Society Foundations sa i sommer at de vil bruke 1,9 milliarder kroner på tiltak som fremmer raselikhet i USA. Det betyr likevel ikke at Soros «eier» antifascistiske antifa eller Black lives matter-bevegelsen, slik konservative grupper hevder.

Les også Vold, våpen og valg. USA har rykket ett hakk nærmere stupet.

Trumps støttespillere viste seg også frem i Kenosha. Kamil Krzaczynski, Reuters/NTB scanpix

– Trump har ikke noe filter

Det var neppe planlagt at Trump skulle servere konspirasjonsteoriene under intervjuet, tror forfatter og skribent Jan Arild Snoen i tidsskriftet Minerva, som er bokaktuell med Trump-sjokket. Trump fanger opp saker fra Twitter og TV-kanaler som Fox News og One America News Network (OANN) og har ifølge Snoen ikke noe filter for å vurdere om dette er troverdige kilder eller ikke.

– Det var noe som var i hodet hans og så kom det ut fordi han ikke har dette filteret, sier Snoen.

De fleste republikanske velgere har slått seg til ro med at Trump «sier mye rart» og vil neppe la seg skremme nå, tror han.

– Trump har holdt på sånn i fire-fem år, vi kjenner personligheten hans og at han holder på med dette, så det har ikke noen stor effekt, sier Snoen.

Trump strekker hånden ut mot justisminister Bill Barr før turen til Kenosha. LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

Trump fremstiller seg selv som kandidaten som fremmer lov og orden, mens Biden fremstilles som et hjelpeløst instrument for en rabiat venstreside.

– Trump har ikke særlig mange andre kort. Han håper og venter på at økonomien skal ta seg opp og det kan gi ham et godt kort, men ut over det så er det dette han må satse valgkampen på, derfor snakker han mye om det, sier Snoen.

Hvem som til slutt vinner, er vanskelig å si, mener han.

– Det er en liten bevegelse i meningsmålingene til fordel for Trump, men den er veldig liten og vi vet ikke om den er varig.