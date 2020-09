Et av Europas siste gule land har passert grensen for å bli rødt

Ungarn har i ukevis presentert lave smittetall, men den siste uken har antallet nye koronasmittede gått i været. Landet ligger nå godt over grensen Norge har satt for at et land skal bli rødt.

Ungarns statsminister Viktor Orbán stengte 1. september landets grenser. EU-kommisjonen har protestert. John Thys, AFP/AP/NTB scanpix

5. sep. 2020 22:15 Sist oppdatert nå nettopp

Ungarn kommer i løpet av den nesten uken mest sannsynlig til å slutte seg til rekken av europeiske land som regnes som røde land. Det vil si at dersom man kommer fra Ungarn til Norge, så må man i karantene i ti dager.

Årsaken er et stort antall nye rapporterte smittetilfeller den siste uken. Bare i løpet av fredag registrerte landet med 9,8 millioner innbyggere at 459 personer var blitt smittet av koronaviruset, det høyeste antallet de noensinne har registrert, melder Reuters.

Ungarn vedtok 1. september å stenge grensene, men gjorde et unntak for tre naboland. EU-kommisjonen har stemplet ungarernes tiltak som diskriminerende og ulovlig.

Slik ser det siste karantenekartet til Folkehelseinstituttet ut. Nå kan enda flere land bli røde. FHI

Ungarn har fått røde tall

På den siste oversikten fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) står Ungarn med 23,4 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene. Det betyr at Ungarn har passert grensen på 20, som Norge har satt for at et land skal bli regnet som rødt. Hvis tendensen fortsetter, går det mest sannsynlig i retning av at regjeringen vil føye Ungarn til den lange rekken av europeiske land som er omfattet av et krav om ti dagers karantene.

De aller fleste europeiske land innenfor Schengen ble regnet som grønne da Norge åpnet for reiser uten karantene 15. juni . Siden den gang har de fleste gått i rødt. De gjenværende regnes nå som gule, for å understreke at regjeringen ikke anbefaler noen utenlandsreiser dit.

Slovakia nærmer seg også 20-tallet

Et av de andre få gjenværende gule landene er Ungarns naboland, Slovakia. På ECDCs oversikt har Slovakia et smittetall på 19,7, altså snublende nær grensen for å gå i rødt. Lørdag registrerte landet 226 nye smittetilfeller, hvilket er det høyeste tallet de noensinne har registrert, melder Reuters.

Dersom både Ungarn og Slovakia skulle bli erklært som røde land i løpet av den kommende uken, er det bare de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen og Finland som gjenstår som gule områder, i tillegg til en del regioner i Sverige og Danmark.

Finland (6,4) og Latvia (4,5) ligger godt an, mens Estland (16) og Litauen (15,7) har noe mer grunn til bekymring. En positiv utvikling er at smittetallene har stabilisert seg og vært noe synkende i Tyskland og Sverige. Men lørdag lå de fremdeles over Norges grense med sine 20,4 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Norge er med et smittetall på 17,3 et av få europeiske land under karantenegrensen på 20. Men antallet nye tilfeller har vært økende også i Norge. Regjeringen har gitt seg selv frist til midten av september med å avgjøre om smitteverntiltakene skal innskjerpes, slakkes på eller stå stille.

EU-kommisjonen foreslår nye og høyere grensenivåer

Siden EU-landene i juni foretok en koordinert åpning av grensene, har flere land innført egne regler for hvem som kan krysse grensene.

Det har ført til forvirring og noen steder til lange bilkøer. For å bøte på problemene har EU-kommisjonen foreslått et system med grønne, oransje og røde regioner og land.

Ifølge forslaget skal alle land eller regioner regnes som grønne dersom de har færre enn 50 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. De betegnes også som grønne dersom prosentandelen positive er under 3 prosent, med mindre antallet saker er høyere enn 150, melder Reuters.

For å bli regnet som en rød sone må landet eller regionen ha over 150 saker pr. 100.000 innbyggere, eller over 50 saker dersom minst 3 prosent av covid-19-testene er positive.

Grensene EU-kommisjonen foreslår, ligger altså langt over det Norge opererer med. En EU-diplomat sier til Reuters at ikke alle EU-land har like god kapasitet i helsevesenet og heller ikke et like godt system for testing og sporing av nye tilfeller. Det kan da tenkes at mer sårbare land vil ønske å sette strengere regler for besøkende.

