Sverige er vant til å være forbilde. Så ble Skandinavias storebror plutselig stengt ute.

Det steker i båthavnen i Strömstad. Vaktene i gule refleksvester skal sørge for at folk holder avstand i køen til Koster-båtene, men har foreløpig lite å gjøre. Beskjeden som kom fra norske og danske myndigheter torsdag ettermiddag, er ikke godt nytt for ordfører Kent Hansson.

– Da grensen ble stengt gikk det over natten fra full fart til full stopp. Det var ingen som kunne forutsi størrelsen på dette. Jo lengre tid det går, jo mer innser man alvoret, sier Hansson, som er kritisk til hvordan de sentrale myndighetene i Sverige har håndtert situasjonen.