Tusener demonstrerer i Jerusalem mot Netanyahu

Flere tusen israelere demonstrerte tirsdag foran residensen til statsminister Benjamin Netanyahu med krav om at regjeringen må gå av.

Flere tusen israelere demonstrerte tirsdag utenfor statsminister Netanyahus bolig i Jerusalem med krav om hans avgang. (AP Photo/Ariel Schalit)

NTB-AFP

Myndighetene har de siste ukene høstet mye kritikk for sin håndtering av koronapandemien og for anklager om korrupsjon. Demonstrantene bar plakater med tekst som «Netanyahus korrupsjon gjør meg syk» og «Gå av, Netanyahu!»

En av arrangørene, general Amir Hasel i reservestyrkene, ba demonstrantene kreve frihet, likhet og brorskap, og minnet om at tirsdag var årsdagen for den franske revolusjon, for 231 år siden.

Store politistyrker var utplassert for å hindre at folkemengden skulle kom ut av kontroll.

– Det mest dødelige viruset er ikke covid-19, men korrupsjon, sa demonstranten Laurent Cige, som hadde tatt turen fra Tel Aviv til Jerusalem for å delta i arrangementet.

Statsminister Netanyahu ble i januar siktet for bestikkelser, skattesvindel og tillitsbrudd i tre saker. Neste dato i rettsprosessen er 19. juli. Statsministeren avviser alle påstander og sier de er politisk motivert for å få ham vekk.