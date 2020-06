– Tre drept og flere knivstukket i park i Storbritannia

Den britiske avisen melder at tre personer er døde og to kritisk skadet etter knivstikking i historiske Forbury Gardens i Reading. De to er fraktet til Royal Berkshire Hospital for behandling.

Bilder fra parken viser at nødetatene er på stedet i form av politi- og ambulansepersonell. Minst 16 politibiler skal befinne seg i parken. To luftambulanser har landet like ved.

Øyenvitner beskriver flere personer som ligger urørlig på bakken, mens andre driver med gjenopplivningsforsøk.

Én person skal være tatt i varetekt, skriver det lokale politiet på Twitter. De oppfordrer publikum til å holde seg unna området, og ber om at ingen deler bilder eller videoer av hendelsen på sosiale medier.

Ber innbyggerne holde seg unna

Byrådsleder Jason Brock skriver på Twitter at han ber innbyggerne holde seg unna parken grunnet den alvorlige hendelsen.

Innenriksminister Priti Patel uttrykker sin bekymring på sosiale medier.

Demonstrasjon tidligere på dagen

Tidligere på dagen hadde Black Lives Matter-bevegelsen en demonstrasjon i parken, men ifølge kilder har trolig ikke knivangrepet sammenheng med dette. Det melder NTB.