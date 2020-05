Spacex forbereder seg på nytt oppskytingsforsøk

Mindre enn 17 minutter før de skulle forlate Cape Canaveral i Florida, fikk Bob Behnken og Doug Hurley onsdag beskjed om at værgudene ikke var med dem. Dermed ble bæreraketten Falcon 9 med romkapselen Crew Dragon stående på bakken.

Elon Musks Spacex er det første kommersielle selskapet som skal sende mennesker til den internasjonale romstasjonen ISS. Det blir også den første bemannede oppskytingen fra USA på ni år.

NASA / AP / NTB scanpix

Om Donald Trump kommer, er ikke avklart, men han var til stede på Cape Canaveral-basen da det hele måtte utsettes. Sist gang en president var øyenvitne til en oppskyting var i 1998 da Bill Clinton regjerte i Det hvite hus.

Lørdagens plan er å sende de to astronauten opp klokken 21.22 norsk tid. Det sies med en viss galgenhumor at «Oppskyting utsatt grunnet dårlig vær» er den vanligste tittelen på saker om romfart, så det er allerede lagt planer for et nytt forsøk søndag klokken 21.

Siden USA satte romfergene på bakken i 2011, har de leid plasser på russiske Sojuz-fartøy når amerikanske astronauter skal til og fra ISS.