Donald Trump kalte svigersønnens Midtøsten-plan for «århundrets avtale». Nå er han ikke så sikker lenger.

I et lukket møte med jødiske ledere skal USAs utenriksminister Mike Pompeo ha stilt seg tvilende til hvorvidt Jared Kushners fredsplan for Midtøsten vil la seg gjennomføre. Det kommer frem av et lydopptak fra møtet som The Washington Post har fått tilgang til.

Ifølge avisen skal Pompeo ha sagt at det er en sjanse for at avtalen kan komme til å bli vurdert som uoriginal.

– Jeg skjønner hvorfor folk tenker at dette vil bli en avtale som bare israelerne kan elske, skal Pompeo ha sagt.

Markus Schreiber, AP / NTB scanpix

Trump: – Får se hva som skjer

Søndag ble president Donald Trump konfrontert med utenriksministerens vurdering av fredsplanen under en pressekonferanse. Da svarte han at Pompeo «kan ha rett».

Trump har tidligere kalt planen «århundrets avtale».

Nå uttaler presidenten seg i mer dempede ordelag om mulighetene for å få gjennom en løsning på konflikten mellom israelere og palestinere:

– Når Mike (Pompeo, journ.anm.) sier dette, så skjønner jeg at han sier det, fordi de fleste tror det ikke kan gjøres. Jeg tror det sannsynligvis kan gå. Men som jeg ofte sier, vi får se hva som skjer.

Økonomisk plan i Bahrain

Sammen med juristen Jason Greenblatt har Jared Kushner jobbet med fredsplanen i over to år. Prosessen har vært diskret, og foreløpig er lite kjent om hva avtalen vil innholde.

Etter planen skulle den økonomiske delen legges frem på et toppmøte i Bahrain i slutten av juni. Det hvite hus har varslet at denne skulle omfatte investeringer og infrastruktur i de palestinske områdene.

Palestinske ledere har varslet at de vil boikotte toppmøtet i Bahrain. De brøt kontakten med Washington da Trump i 2017 varslet at han ville flytte Israels ambassade til Jerusalem.

Siden har Trump kuttet bistand til de palestinske selvstyremyndighetene og formelt anerkjent de syriske Golanhøydene som en del av Israel – i strid med vedtak i FNs sikkerhetsråd.

Fabrizio Bensch, Reuters / NTB scanpix

Politisk plan utsettes

Den politiske delen av planen, som opprinnelig ikke skulle presenteres før senere i sommer, er nå utsatt på ubestemt tid på grunn av regjeringstrøbbel i Israel etter valget.

Statsminister Benjamin Netanyahu har etter flere uker med forhandlinger ikke klart å danne regjering. Dermed skal det avholdes nytt valg i Israel den 17. september.

Den politiske planen vil trolig ta for seg noen av de mest betente spørsmålene, som israelsk okkupasjonen av palestinske områder og status for Jerusalem, som både israelere og palestinere gjør krav på som sin hovedstad.

Kushner mener palestinerne ikke er klare for selvstyre

Et av palestinernes viktigste krav har dessuten lenge vært retten til selvstyre, uten politisk og militær innblanding fra Israel.

I et intervju med nyhetsnettstedet Axios søndag ga Kushner uttrykk for han var usikker på om palestinerne er i stand til dette:

– Det er et svært godt spørsmål. Håpet er at de over tid skal bli i stand til å styre seg selv.

Kushner sa videre at det først vil kreve «et rettferdig rettsvesen, pressefrihet, ytringsfrihet og toleranse overfor andre religioner». Men om det vil kunne skje uten israelsk innblanding, var han tvilende til:

– Det er å legge listen høyt. Når man ikke har et skikkelig styresett og sikkerhet, og når folk lever i frykt for terror, så er det palestinerne selv det går ut over.

Kushner ga i intervjuet heller ikke tegn til at fredsplanen vil inneholde forslag om opprettelse av en egen palestinsk stat.

Susan Walsh, AP / NTB scanpix

Kræsjer med amerikansk gjenvalg

Flere ledende Midtøsten-rådgivere, inkludert Trump-allierte, har tatt til orde for at man bør vente med å avdekke Kushners plan. Noen frykter en dårlig løsning kan utløse voldelige reaksjoner eller gi den israelske høyresiden rom til å annektere deler av Vestbredden.

Andre har påpekt at Trump til høsten vil være opptatt med sin gjenvalgskampanje og at ytterligere utsettelser derfor kan ende med ydmykelse for USA.

Trump er svært misfornøyd med den uventede vendingen i israelsk politikk. Til amerikanske reportere søndag skal han ha sagt at Israel må «ta seg sammen».