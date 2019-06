Saken oppdateres.

Siste: Det iranske nyhetsbyrået IRNA melder at tankskipet «Front Altair» synker etter et angrep torsdag. Men det er motstridende meldinger. En talsperson for Front Altair opplyser til Reuters at IRNAs informasjon om skipet er feil, det har ikke sunket.

Sjøfartsdirektoratet hever nå sikkerhetsnivået for norske skip i området. Årsaken er at det skjedde en lignende hendelse for en måned siden.

På grunn av konflikten mellom USA og Iran er det økt spenning i området.

To skip skal ha blitt utsatt for et torpedoangrep mellom De forente arabiske emirater og Iran, melder shippingavisen Tradewinds. Begge tankskipene er blitt evakuert etter hendelsen, skriver det israelske nettstedet Haaretz og siterer fire ulike kilder.

Det ene av de to skipene er supertankeren «Front Altair», som er eid av det John Fredriksen-dominerte tankrederiet Frontline. Skipet var på vei fra havnen Ruwais i De forente arabiske emirater og skulle til Taiwan.

Frontline har ikke svart på Aftenpostens gjentatte forsøk på å komme i kontakt med selskapet.

«Front Altair» fraktet 75.000 tonn med olje for Taiwans statlige oljeraffineri CPC. Wu I-fang, en talsperson for CPC, sier til BBC at skipet skal ha blitt rammet av et torpedoangrep, opplysninger som så langt ikke er blitt bekreftet.

Tre detonasjoner på norskeid skip

– Det er rapportert om tre detonasjoner på skipet, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Skipet står nå i brann, og mannskapet er evakuert. Sjøfartdirektoratet melder at også det andre skipet ble angrepet på samme måte.

– Selv om det ikke er full klarhet i bakgrunnen for disse angrepene, er Sjøfartsdirektoratets råd, med bakgrunn i dagens hendelse, inntil videre å holde god avstand til iransk farvann, skriver de videre.

Frontline: Kjenner ikke til årsaken

Rederiet Frontline kjenner ikke årsaken til eksplosjonen som rammet skipet Front Altair utenfor kysten av Iran.

– Kapteinen tok raskt beslutningen om å evakuere skipet for å sikre mannskapet. Alle de 23 medlemmene av besetningen ble plukket opp av Hyundai Dubai som befant seg i nærheten. Vi er veldig glade for meldingen om at alle i mannskapet er kommet uskadd fra hendelsen. Kapteinen og mannskapet har ut fra det vi nå vet håndtert en krevende situasjon i tråd rutinene, opplyser administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management i en uttalelse til NTB.

Han sier rederiet samarbeider med myndigheter og bergingsspesialister for å få håndtere situasjon på best mulig måte.

– Vi vet ikke hva årsaken til eksplosjonen er, og vil jobbe med å få klarhet i dette gjennom grundige undersøkelser, sier Macleod.

Oljeprisen steg

«Front Altair» er eid av det Fredriksen-dominerte selskapet Frontline, men er registrert i Marshalløyene.

Det andre skipet som skal være utsatt for et angrep er «Kokuka Courageous».

Et besetningsmedlem på tankskipet Kokuka Courageous er lettere såret etter det angivelige torpedoangrepet, det melder både Reuters og Bloomberg.

Ifølge Reuters steg oljeprisen med nær 4 prosent etter meldingene om hendelsene i Oman-bukten. Hendelsen skjedde like ved Hormuzstredet, som ligger svært strategisk til i bukten.

Frontline er verdens største oljetankrederi. I 1996 ble rederiet overtatt av norske John Fredriksen, men det er registrert på Bermuda. Fredriksen eier allikevel majoriteten av Frontline. Aksjene omsettes på Oslo Børs og i New York. «Front Altair» er en oljetanker som ble bygget i 2016 av New Times Shipbuilding. Skipet inngår i flåten til John Fredriksens tankrederi Skipet er 252 meter langt, 44 meter bredt og en har kapasitet på 109.894 dødvekttonn

Kystvakten i Oman bekrefter at det har vært en angrep mot «Front Altair».

– Vi kan bekrefte at det har vært et angrep. Det har vært en eksplosjon om bord på det norskeide fartøyet, sier kystvaktens talsmann Nasser Selim til Dagbladet.

Tanker Front Altair is on fire according to Bloomberg. Marine Traffic shows it was sailing between in the Gulf when the incident happened pic.twitter.com/of9WWsk0Sr — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 13, 2019

Ingen nordmenn om bord

En representant for det Fredriksen-dominerte tankselskapet bekrefter overfor VG at skipet står i brann.

– Det jeg kan si er at alle 23 om bord er i sikkerhet. De er overført til et annet skip i nærheten, sier en representant for tankrederiet til VG.

Mannskapet er stort sett fra Russland, Georgia og Filippinene. Det var ingen nordmenn om bord, ifølge VG.

Får hjelp av den amerikanske marinen

Den amerikanske marinen bistår i redningsarbeidet, opplyser amerikanske myndigheter til Reuters.

– Vi er kjent med rapportene om angrepet mot to tankskip. Den amerikanske marinen mottok to nødmeldinger, sier Joshua Frey fra den amerikanske marinen.

Besetningen på «Kokuka Courageous» ble evakuert i redningsbåter og reddet over til et annet skip, opplyser en representant for skipet til Reuters.

44 besetningsmedlemmer reddet

Iransk marine har reddet 44 besetningsmedlemmer fra to tankskip som tok fyr etter en «ulykke» i Omanbukta, melder Irans statlige nyhetsbyrå IRNA.

IRNA siterer en «informert kilde» som sier at «44 sjøfolk fra de to utenlandske oljetankerne som hadde en ulykke denne morgenen i Omanbukta, ble reddet opp av redningsenheten i provinsen Hormozgan og brakt i havn i Bandar-e-Jask».

Uro i området

Angrepet på de to skipene i Omanbukten kommer nøyaktig en måned etter at fire oljetankere ble angrepet utenfor havnen Fujairah på østsiden av De forente arabiske emirater. Også den gangen ble et norsk skip, «Andrea Victory», angrepet.

Etterforskningen har vist at dykkere plasserte miner som festes med magnet til skipene. De ble plassert slik at skipene skulle bli skadet, men ikke senket. Operasjonen var så sofistikert at myndighetene i De forente arabiske emirater mener en statlig aktør må ha stått bak.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har lagt skylden på Iran. Iran har nektet for at de sto bak.

Norge, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har i FNs sikkerhetsråd sagt at angrepet på de fire oljetankerne var en «sofistikert og koordinert» operasjon som mest sannsynlig ble utført av en «statlig aktør».

– Angrepene setter internasjonal kommersiell skipsfart og verdens energiforsyning i fare og truer internasjonal fred og sikkerhet, sa de tre landene i en felles pressemelding etter møtet i FNs sikkerhetsråd den 6. juni.