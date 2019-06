Saken oppdateres.

To skip skal ha blitt utsatt for et torpedoangrep utenfor kysten av De forente arabiske emirater, melder shippingavisen Tradewinds. Begge tankskipene er blitt evakuert etter hendelsen, skriver det israelske nettstedet Haaeretz og siterer fire ulike kilder.

Det ene av de to skipene er supertankeren «Front Altair», som er eid av det John Fredriksen-dominerte tankrederiet Frontline. Skipet var på vei fra havnen Ruwais i De forente arabiske emirater og skulle til Taiwan.

«Front Altair» er eid av norske Frontline, men er registrert i Marshalløyene.

Det andre skipet som skal være utsatt for et angrep er «Kokuka Courageous».

En representant fra skipet, forteller at skipet ble skadet etter det som beskrives som et «angrep». En person ombord skal ha blitt skadet under det angivelige angrepet, melder Reuters.

Norskeid skip i brann

En representant for det Fredriksen-dominerte tankselskapet bekrefter overfor VG at skipet var involvert i hendelsen, og at det står i brann.

– Det jeg kan si er at alle 23 om bord er i sikkerhet. De er overført til et annet skip i nærheten, sier en representant for tankrederiet til VG.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Får hjelp av den amerikanske marinen

Den amerikanske marinen bistår i redningsarbeidet, opplyser amerikanske myndigheter til Reuters.

– Vi er kjent med rapportene om angrepet mot to tankskip. Den amerikanske marinen mottok to nødmeldinger, sier Joshua Frey fra den amerikanske marinen.

Tanker Front Altair is on fire according to Bloomberg. Marine Traffic shows it was sailing between in the Gulf when the incident happened pic.twitter.com/of9WWsk0Sr — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 13, 2019

Uro i området

Angrepet på de to skipene i Omanbukten kommer nøyaktig en måned etter at fire oljetankere ble angrepet utenfor havnen Fujairah på østsiden av De forente arabiske emirater. Også den gangen ble et norsk skip, «Andrea Victory», angrepet.

Etterforskningen har vist at dykkere plasserte et sprenglegeme på skipene. De ble plassert slik at skipene skulle bli skadet, men ikke senket. Operasjonen var så sofistikert at myndighetene i De forente arabiske emirater mener en statlig aktør må ha stått bak.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har lagt skylden på Iran. Iran har nektet for at de sto bak.

Norge, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har i FNs sikkerhetsråd sagt at angrepet på de fire oljetankerne var en «sofistikert og koordinert» operasjon som mest sannsynlig ble utført av en «statlig aktør».