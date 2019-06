Å stille i flate sko på jobb regnes for å være uhøflig i Japan dersom man er kvinne. Det fører til pålegg om høyhælte sko ved de fleste arbeidsplasser. En kvinne, Yumi Ishikawa, har fått nok etter å ha blitt tvunget til å bruke høyhælte sko på jobb i et begravelsesbyrå.

Tidligere i år uttrykte Ishikawa sin frustrasjon på Twitter. Meldingene fikk raskt mye oppmerksomhet og titusenvis av delinger.

Nå har 32-åringen startet en underskriftskampanje som krever at kleskodene som legger føringer for høyhælt skotøy blir forkastet.

«Jeg håper denne kampanjen kan endre den sosiale normen slik at det ikke regnes for å være uhøflig når kvinner går med flate sko, på samme måte som menn,» sier Ishikawa om underskriftskampanjen.

Kampanjen har fått nær 20.000 underskrifter på få dager, ifølge BBC.

Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Inspirert av MeToo

Ishikawas kampanje har fått navnet #kutoo, inspirert av #metoo-bevegelsen som begynte i oktober 2017 med mål om å bekjempe seksuell trakassering.

Kampanjenavnet #kutoo henviser til det japanske ordet kutsu, som betyr sko, og ordet kutsuu, som betyr smerte.

Kampanjen har raskt fått mye oppmerksomhet i Japan, og flere menn har sagt seg enig i at sko-kravet er unødvendig og feilaktig. Dette ble særlig tydelig da flere hundre menn deltok i et arrangement i Tokyo i helgen, der de ble gitt stiletthæler. På den måten skulle mennene oppleve ubehaget ved å bruke høye hæler i jobbsammenheng, skriver Japan Times.

KIM KYUNG-HOON /REUTERS

Ønsker ny lov – får ikke støtte

Kampanjen tok raskt av, og Ishikawa håper nå at oppmerksomheten rundt sko-kravet kan føre til at saken ender i retten.

– Vi vil ha en lov som legger ned forbud mot at arbeidsgiver kan tvinge kvinner til å bruke høyhælte sko, sa Ishikawa i forbindelse med at underskriftskampanjen ble levert inn til japanske myndigheter.

Hun sikter til at en slik lov skal inngå i landets lover og regler for kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering, skriver The Guardian.

ISSEI KATO / Reuters / NTB scanpix

Men, arbeidsminister Takumi Nemoto hintet onsdag om at han ikke vil støtte et lovforslag som unnviker kravet om høye hæler.

– Det er generelt akseptert i samfunnet vårt at å bruke høye hæler er nødvendig og fornuftig på arbeidsplassen, sier Nemoto.

Andre politikere skal være enig med Ishikawa i at kravene til spesifikt skotøy for kvinner er utdatert, skriver BBC.

Lignende protester i Norge

Debatten om kleskoder og krav om høyhælt skotøy har vært fremtredende også i Europa i løpet av de siste årene.

i England ble en stor underskriftskampanje satt i gang av Nicola Thorp, da hun ble bedt om å bruke høye hæler på jobb i selskapet PwC. Uten disse fikk hun ikke lov til å møte opp på jobb. Mediedekningen av kampanjen førte til at selskapet åpnet for at kvinner fikk lov til å bruke flate sko.

Det samme skjedde i Norge tidligere i år, da det ble klart at Norwegian krevde at kvinnelige ansatte måtte bruke høye hæler og sminke på jobb. Norwegian snudde i saken og endret reglementet til kabinansattes utseende og kledning, skriver VG.