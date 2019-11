Det går frem av et referat av forklaringen til Gordon D. Sondland, en av president Donald Trumps støttespillere.

Sondland ble utnevnt som USAs ambassadør til EU etter at han ga én million dollar til komiteen som arrangerte innsettelsen av den nyvalgte president Trump.

Sondland ble opprinnelig grillet av riksrettsetterforskerne i et ti timer langt intervju i oktober. Referatet som ble offentliggjort tirsdag, er på fire sider og fra en forklaring han ga nylig. Her kommer Sondland med flere nye opplysninger.

Krevde etterforskning

Sondland sier blant annet at han fortalte Andrij Yermak, en av president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgivere, at Ukraina sannsynligvis ikke ville motta noen amerikansk militærstøtte hvis ikke myndighetene offentlig gikk ut og lovet å gjennomføre etterforskningen som Trump ønsket.

Samtalen fant sted 1. september, ifølge Sondland, etter flere måneder med amerikansk press mot myndighetene i Kiev.

Dette er kjernen i riksrettsetterforskningen av presidenten som demokratene i Representantens hus har satt i gang. De beskylder Trump for maktmisbruk ved å ha forsøkt å bruke militærstøtten som brekkstang for å oppnå politiske fordeler i forkant av valget i 2020.

Regnet med at det var ulovlig

Trumps personlige advokat Rudolph W. Giuliani skal ha hatt en nøkkelrolle i fremstøtene mot de ukrainske representantene, til tross for at han ikke har noen rolle i amerikansk utenrikspolitikk. Konkret ønsket Trump at Ukraina skulle innlede etterforskning av Trumps politiske rival Joe Biden og hans sønn Hunter, og deres bånd til energiselskapet Burisma.

Trump skal også ha ønsket etterforskning av udokumenterte påstander om at Ukraina hjalp Demokratene under valget i 2016.

Tidligere har Sondland uttalt at det ikke var snakk om å kreve noen gjenytelser fra Ukraina for militærstøtten, noe også president Trump hevder. En sum på nesten 400 millioner dollar var avsatt til formålet.

Sondland ble utnevnt til ambassadør av Trump etter å ha donert 1 million dollar til innsettelsesseremonien hans.

Han innrømmer overfor Kongressens granskere at han forsto at koblingen mellom amerikansk militærhjelp og en ukrainsk etterforskning var «upassende».

På spørsmål om det var ulovlig, svarer han:

– Jeg er ikke advokat, men jeg regner med det.

Stabssjefen vil trolig ikke vitne

Tirsdag ble også president Donald Trumps fungerende stabssjef Mick Mulvaney innkalt for å vitne for riksrettsetterforskerne i Representantenes hus. Han antas å ha førstehånds kunnskap om Trumps forsøk på å få Ukraina til å sette i gang etterforskning.

Mulvaney er så langt den høyest rangerte tjenestemannen i Det hvite hus som er innkalt for å vitne. Lite tyder på at han vil møte opp, siden presidenten ikke vil at regjeringsmedlemmer skal samarbeide med de folkevalgte etterforskerne.