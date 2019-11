Saken oppdateres.

Politiet er på plass med store styrker. Klokken 19 meldte svensk politi at de har funnet en person med skader i nærheten av åstedet, og at ambulanse er tilkalt.

De skriver videre at de klassifiserer hendelsen som et drapsforsøk.

Ingen er foreløpig meldt pågrepet for gjerningen. Et kjøretøy på adressen fikk skuddskader. Politiet melder at de er i gang med å avhøre vitner. De har sperret av det aktuelle området i Jöns Risbergsgatan.

Gjerningsmennene har stukket av i en bil, ifølge vitneforklaringer.

15-åring drept

Malmö har opplevd flere alvorlige voldsepisoder de siste ukene. Lørdag kveld skjedde et nytt, brutalt drap. En 15-åring ble skutt og drept på en pizzeria. En 18-åring ble også skadet i hendelsen.

Gjerningsmennene åpnet ild fra en bil.

Malmö har slitt med gjengkriminalitet, dødbringende skyteepisoder og eksplosjoner i lang tid. Det svenske politiets bombegruppe hadde i løpet av årets ti første måneder rykket ut på 100 eksplosjoner. Flere personer har fått alvorlige skader i eksplosjonene, som ikke har krevd menneskeliv.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Grensekontroll

Fra og med tirsdag innføres midlertidig grensekontroll i Sverige for å stanse organisert kriminalitet.

«Vi går målrettet etter organisert kriminalitet, og målsetningen er at vanlige reisende påvirkes minst mulig,» skriver politiet i en pressemelding. De ønsker å slå ned på ulovlig innførsel av narkotika, sprengstoff og våpen.