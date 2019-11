Ifølge nyhetsbyrået AP reiser avgjørelsen flere kompliserte juridiske spørsmål. Blant annet må det avklares om amerikanske styrker skal kunne angripe syriske eller russiske styrker hvis de forsøker å ta kontroll over oljefeltene som USA nå vil vokte over.

Tjenestemennene uttaler seg anonymt fordi de ikke har tillatelse til å snakke om de pågående drøftingene.

Avgjørelsen ble ifølge kildene tatt etter et møte mellom Trump og flere forsvarsledere fredag. Planen betyr at flere hundre amerikanske soldater blir bundet til en mer komplisert tilstedeværelse i Syria enn tidligere, til tross for Trumps løfte om å trekke soldatene ut fra «de endeløse krigene» utenfor USA.

Stort område

De amerikanske styrkene skal i henhold til planen beskytte et stort territorium øst i Syria som strekker seg fra Deir al-Zor til Hasaka, og som nå kontrolleres av syriskkurdisk milits. Men den nøyaktige størrelsen på området er ennå ikke bestemt.

Ifølge kildene er det fortsatt mange detaljer som må på plass, men Trumps avgjørelse regnes som en seier for amerikanske forsvarstopper, som ønsker å bli værende i Syria for å hindre at IS styrker seg, for å demme opp for iransk innflytelse og for å beholde alliansen med den kurdiske YPG-militsen, som i flere år har kjempet mot IS med støtte fra USA og andre vestlige land.

– Et villspor

Avgjørelsen tvinger imidlertid også jurister i det amerikanske forsvarsdepartementet til å utarbeide regler for soldatene ved oljefeltene. Deres tilstedeværelse kan føre til at de havner i kamp med syriske eller russiske styrker hvis de forsøker å ta kontroll over oljefeltene, som alle ligger på den syriske statens territorium.

Senatoren Tim Kaine, som er demokrat, mener at militæroperasjonen er et villspor.

– Å risikere livet til soldatene våre for å beskytte oljeanlegg øst i Syria, er ikke bare dumdristig, det er ikke innenfor loven, sier Kaine.

– President Trump forrådte våre kurdiske allierte som har kjempet ved siden av amerikanske soldater for å sikre en framtid uten IS, og har i stedet flyttet soldatene for å beskytte oljeanlegg, konstaterer han.

Pentagon vil ikke oppgi hvor mange soldater som skal bli værende i Syria. Anonyme kilder sier imidlertid at det kan være snakk om minst 800 soldater, deriblant de 200 som nå befinner seg på en base sør i Syria.