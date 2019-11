Ifølge talsmann Larry Langford i brannvesenet ble jenta skutt i nakken og behandles på sykehus. Den 30 år gamle faren hun gikk «knask-eller-knep» sammen med i nabolaget Little Village torsdag, ble skutt i venstre hånd og kom fra hendelsen uten store skader.

Gjerningspersonen skal ha gått sammen med en gjeng kvinner da han trakk pistolen og skjøt mot ofrene.

I en Twitter-melding sier talsmann Anthony Guglielmi for Chicago-politiet at jenta sannsynligvis var et utilsiktet offer.