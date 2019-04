Det melder statlige medier tirsdag kveld, kort tid etter at landets forsvarssjef i krevde at han umiddelbart går av. Formelt sett har Bouteflika nå informert grunnlovsrådet om at han går av, og hans avskjed var ventet å tre i kraft samme dag, ifølge statlig fjernsyn.

Det er ikke en dag for tidlig, ifølge hundretusener av algeriere som siden februar har demonstrert mot ham over hele landet. Bouteflika ble president i det nordafrikanske landet i 1999. Han ble rammet av slag i 2013, og folket har knapt sett ham siden.

Det er høyst uklart om protestbevegelsen i Algerie vil nøye seg med at Bouteflika gir seg. Mange demonstranter har nemlig også krevd en endring av systemet som har sikret et solid grep om makten for ham og en rik klikk som antas å ha hatt stor innflytelse på 82-åringens styre.

Toufik Doudou / AP / NTB scanpix

Trusler fra hæren

Det er fortsatt i det blå hva neste etappe blir i Algeries politiske krise, som i stor grad har utspilt seg bak lukkede dører mens folket har protestert i gatene.

Mandag kveld hadde Bouteflikas kontor varslet at han ville gå av innen 28. april. Dagen etter truet landets forsvarssjef Ahmed Gaid Salah med å stille presidenten for riksrett dersom han ikke gikk av umiddelbart. Den mektige hærsjefen, som også er viseforsvarsminister, slo fast at den syke presidenten må erklæres uskikket til å styre.

– Vår beslutning er klar og ugjenkallelig. Vi kommer til å støtte folket inntil deres krav er fullt og helt innfridd, sa Gaid Salah, som anklaget en «bande» rundt Bouteflika for å ha skrevet alle uttalelser og brev med hans navn.

Valg innen 90 dager?

Mange frykter at Bouteflikas indre krets nå vil komme til å håndplukke en etterfølger. Grunnloven tilsier at sjefen for nasjonalforsamlingens overhus, Bouteflikas allierte Abdelkader Besalah, skal fungere som overgangsleder i inntil 90 dager mens et valg organiseres.

Demonstrantene krevde først at 82-åringen, som har vært president i landet siden 1999, ikke stilte til gjenvalg. Da Bouteflika svarte med å love at han ikke ville stille til valg igjen, men i samme slengen avlyste presidentvalget som var planlagt i april, fortsatte protestene. Opposisjonelle og hundretusener av vanlige folk sluttet seg til kravet om at han måtte gå av.

Ung befolkning

Halvparten av Algeries befolkning på over 40 millioner er under 30 år, og mange av innbyggerne sliter med arbeidsledighet og sosial nød.

Bouteflika har lenge nytt stor respekt i Algerie for sin rolle i å få slutt på den blodige borgerkrigen på 1990-tallet. Men stadig flere algeriere har ment det nå er på tide at den aldrende presidenten gir seg.

AP / NTB scanpix

Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som ble sittende etter den såkalte arabiske våren som startet i nabolandet Tunisia i 2010.

Også i Algerie var det demonstrasjoner. Men regjeringen klarte den gang å dempe protestene med løfter om reform, samt lønnsøkning finansiert av olje- og gassinntekter.

De siste årene har Algeries økonomi blitt rammet av det globale oljeprisfallet, noe som har ført til kutt i statlige subsidier.