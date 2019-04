36 spionanklagede skal ha blitt torturert i Jemen

Abdel-Majeed Sabra representerer en av de anklagede, som skal møte i retten lørdag.

Advokaten sier til nyhetsbyrået AP at fangene er blitt utsatt for slag og andre fysiske overgrep siden de ble fengslet for mellom to og fire år siden. Ifølge Sabra holdes fangene i underjordiske celler og får hverken mat eller medisiner.

Tusenvis er blitt fengslet av Houthi-opprørerne under borgerkrigen i Jemen. Ifølge nyhetsbyrået har enkelte fanger blitt brent med syre, tvunget til å henge fra håndleddene i flere uker om gangen og blitt slått med batong.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden borgerkrigen i 2015. Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.