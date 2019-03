Å, så lei britene begynner å bli av brexit. Over 1000 dager er gått siden folkeavstemningen der det ble flertall for å forlate EU, men landet klarer ikke å finne veien ut.

BBC sendte fredag ut en sak om fem ting som går fortere enn en brexit-prosess.

Et gjennomsnittlig hamsterliv, ca. 1100 dager, ble nevnt som ting nummer én. De færreste hamstere som ble født rundt avstemningsdagen i juni 2016, vil være i live til å få med seg hva Storbritannia til slutt gjør med sitt forhold til EU.

Irskegrensen som et isfjell

Under tre år tok det også å bygge passasjerskipet «Titanic» på et verft i Belfast i Nord-Irland. Skipet kolliderte med et isfjell og sank på sin jomfrutur i 1912. «Tilsvarende stort og tilfrosset er også spørsmålet om hva som skal skje med den irske grensen i fremtiden», ifølge BBC.

Byggingen av Eiffeltårnet gikk også kjappere enn brexit.

Matt Dunham, AP/NTB scanpix

Feilslått uavhengighetsdag

Storbritannia har hittil ikke hatt noen egen uavhengighetsdag. Derfor var forventningene store for brexit-tilhengerne som ville gjøre den varslede brexit-datoen 29. mars til nettopp dette.

De ivrigste hadde marsjert helt fra Sunderland langt i nord til parlamentsplassen i London. Men så ble det altså ikke noe av den store feiringen, men i stedet tilløp til bråk og håndgripeligheter mellom demonstranter og ordensmakten.

På ulike nettsteder er spørsmålet reist om hvorfor Storbritannia ikke har noen offisiell uavhengighetsdag, slik som så mange andre. Det gjengse svar er at England alltid var uavhengig, og følgelig aldri måtte rive seg løs fra noe annet land.

«Nesten alle som feirer sine uavhengighetsdager, feirer jo løsrivelsen fra England», skrev en debattant på nettstedet quora.com så tidlig som i 2016.

Den omvendte parlamentarismen

En annen forvirring er oppstått rundt selve parlamentarismen – styringssystemet som mange vil regne som en engelsk oppfinnelse: Regjeringen må ha nasjonalforsamlingens tillit for å bli sittende. Statsministeren kan true med å gå av, dersom han eller hun skulle mislykkes med å få flertall for en viktig sak.

Men statsminister Theresa May gjorde det stikk motsatte før den siste av hittil tre avstemninger om brexitavtalen hun har kjempet for: Hun varslet sin vilje til å gå av dersom hun vant i parlamentet.

Det gjorde hun ikke – og regjerer derfor foreløpig videre.

Logikk i det ulogiske

Per Edgar Kokkvold, presseveteran og Storbritannia-kjenner, kommer ikke på noen paralleller til denne varianten av parlamentarisk styringsskikk. Men det er logikk i den, mener han: Theresa May var ingen tilhenger av brexit, men har som statsminister ønsket å respektere folkeviljen.

– 17,4 millioner briter sa ja til brexit, 16, 1 millioner ville bli værende i EU. Senere vedtok parlamentet med enormt flertall å sende skilsmissebegjæringen. Så May mener at hun har satt alle sine krefter inn på å få gjennomført det både folket og parlamentet har bedt henne om – og det hun mener er den beste avtalen britene kunne oppnå i forhandlingene med EU.

Peter Nicholls, Reuters/NTB scanpix

Snart ute uansett

– Men det er uvanlig å bli sittende etter tre sviende nederlag?

– Ja, hun satser alt, men det er jo uansett bare et spørsmål om tid før May er ute. Om dager eller uker kan hun bli den fjerde statsministeren som går av etter EU-strid, sier Kokkvold, idet han lister opp Margaret Thatcher, John Major og David Cameron.

Men først kan May gjøre et forsøk på en avstemning nummer fire om sin brexitpakke. Motstanden er blitt mindre gjennom de tre foregående rundene i Underhuset, May har tapt med henholdsvis 230, 149 og 58 stemmer.

Den som lever, får se. En god del hamstere gjør det altså ikke.