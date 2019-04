«Ikke kast bort tiden», sa EU-president Donald Tusk etter maratonmøtet i Brussel natt til torsdag. Da var klart at det blir en ny utsettelse av brexit.

Med det kunne britiske parlamentarikere puste ut, pakke kofferten og starte påskeferien som var truet av avlysning på grunn av brexit.

Men statsminister Theresa May vet hun har dårlig tid, selv om EU-toppmøtet gikk med på et halvt års utsettelse av brexit.

Her er åtte spørsmål og svar på hva som vil skje nå:

1. Utsettelse til halloween. Løser det noe som helst?

Nei, trolig gjør det ikke det. Erfaringene fra nesten tre år med brexit-forhandlinger viser at det først er når klokken blir fem-på-tolv at kriser løses og løsninger finnes. I mellomtiden skjer det lite.

Theresa May ønsket en kort utsettelse. Grunnen er åpenbar. En utsettelse helt frem til oktober vil gi dem som jobber for alternative brexit-løsninger tid til å reorganisere troppene: Det vil nå være tid til organisere en ny folkeavstemning, et nyvalg rykker nærmere og utsettelsen kan trigge en lang og bitter lederstrid i tory-partiet.

Fakta: Halloween Halloween er en feiring som foregår 31. oktober, kvelden før allehelgensdag 1. november. Halloween innledet tradisjonelt en tredagers feiring til minne om alle som hadde gått bort, ikke minst gjaldt dette helgener (hallows) og martyrer. Begrepet «knask eller knep» kommer fra amerikansk halloween-feiring der barn utkledd som blant annet -vampyrer og spøkelser går på dørene og truer med et rampestrek (knep) om man ikke får godteri (knask).

2. Hva skjer nå?

I første omgang tar det britiske Underhuset påskeferie etter mange lange kvelder med krangling. Men samtidig vil statsminister Theresa May fortsette samtalene med Labour-leder Jeremy Corbyn for å prøve å finne en kompromissløsning det kan bli flertall for.

May har sagt at hun vil «levere brexit» før hun går av. Hun holder også fast ved at hun ønsker at britene er ute av EU før 22. mai når det er EU-valg.

– Å få til en avtale blir ikke lett, men for å lykkes må begge sider være villig til å inngå kompromisser, sa May til Underhuset torsdag ettermiddag.

Fakta: Brexit-fristene 29. mars 2017 utløste den britiske regjeringen skilsmisseparagrafen i EUs Lisboa-traktat. Det betydde at britene skulle forlate EU to år senere, 29. mars 2019. Storbritannia og EU har forhandlet om en avtale for skilsmissen. Men Underhuset har sagt nei til avtalen tre ganger. For å unngå at britene skulle forlate EU uten noen avtale, såkalt «no deal», ba Theresa May om en utsettelse i ellevte time. Storbritannia fikk derfor utsettelse til 12. april, hvis de ikke fikk en avtale i boks. Natt til torsdag fikk de på ny en utsettelse, til 31. oktober. Britene kan imidlertid forlate EU før.

3. Kommer britene til å forlate EU 31. oktober?

Det er ikke sikkert. Britene kan forlate EU før den datoen om Underhuset godtar skilsmisseavtalen som de har vraket tre ganger. Men EU-lederne tør ikke utelukke at de vil be om enda en ny utsettelse, hvis den politiske situasjonen i London er like fastlåst som i dag eller det har skjedd andre viktige ting, som nyvalg eller ny folkeavstemning.

– Vårt ønske og mål er at Storbritannia vil være klare med avklart løsning mot slutten av oktober, men jeg er for gammel til å utelukke et annet scenario, sa EU-president Donald Tusk natt til torsdag.

4. Hvorfor halloween?

I mai skal over 300 millioner EU-borgere velge folkevalgte til EU-parlamentet i Strasbourg. Så lenge Storbritannia er med, må de delta, slik alle fylker i Norge må delta i stortingsvalg. Men det er svært upopulært i Storbritannia å bruke tid og penger på et slikt valg når britene likevel har tenkt seg ut.

Theresa May ville ha brexit-utsettelse til 30. juni siden EU-parlamentet først trer sammen i juli. Men EU stoler ikke på at britene er klare til å forlate unionen innen parlamentet skal tre sammen. Derfor gis det utsettelse til 31. oktober, mot at britene nå må delta i EU-valget likevel. Allehelgensdagen er også siste arbeidsdag for dagens EU-kommisjon. Etter det skal en ny EU-kommisjon tre sammen, med eller uten britisk kommissær.

5. Vil britene få et b-medlemskap nå?

Nei. Så lenge britene er medlem av EU har de samme rettigheter som andre EU-land. Det bestemte EU-toppene natt til torsdag. Brexit-forkjemperen Jacob Rees-Mogg har truet med at de vil gjøre det de kan for å strø sand i EU-maskineriet, hindre økte budsjetter, stoppe en EU-hær og si nei til Emmanuels Macrons EU-visjoner, hvis de blir værende i EU lenge. Theresa May understreker imidlertid at britene har en plikt til å samarbeide.

6. Blir Theresa May sittende som statsminister?

Den offisielle versjonen er ja. Hun har sagt hun blir sittende til brexitavtalen er godkjent i Underhuset. Da hun sa det, trodde man absolutt siste frist ville være 30. juni. Med ny utsettelse kan May i teorien bli sittende lenge.

Det er en situasjon som vil bli politisk eksplosiv for henne. May kan i utgangspunktet ikke kastes, hun må velge å gå selv. Kravet om at hun trekker seg, kommer til å øke til orkan styrke. Frem til nå har motstanderne holdt bånd på seg selv. Nå ventes åpen strid frem mot det konservatives landsmøte i oktober. Da forventes det at May trekker seg og at ny leder er på plass før halloween-deadlinen i Brussel.

7. Hva om samtalene med Corbyn bryter sammen?

I Norge ville et bredt politisk forlik trolig vært løsning på brexit-krisen. I Storbritannia er det ingen tradisjon for slikt. Derfor er det få som tror de historiske samtalene mellom erkefiendene May og Corbyn vil føre frem. Men utsettelsen av brexit har i det minste gitt partene tid og rom til å fortsette samtalene.

Men hva så om de ikke lykkes? Da vil Theresa May igjen gi Underhuset muligheten til å stemme over alternative brexit-forslag. Det bekreftet hun onsdag kveld. Men strategien er allerede utprøvd i Underhuset – med nedslående resultat. I første runde ble samtlige åtte forslag nedstemt. Det samme skjedde i finalerunden.

8. Hvorfor er Frankrike så hissige på å få britene ut?

EU-lederne er både leie og utmattet av brexit-dramaet. Den franske avisen Le Monde beskriver det som har skjedd i Underhuset de siste tre månedene som en «endeløs Monty Python-sketsj». Spesielt Frankrikes president Emmanuel Macron ser ut til å ha mistet tålmodigheten. Han ville ha en kortere utsettelse av brexit enn de andre EU-lederne. For presidenten som ble innsatt til tonene fra Ludwig van Beethovens 9. symfoni, selve europahymnen, vil ha mer integrasjon og europeisk samarbeid, og unngå at britisk EU-bråk skal ødelegge prosjektet. Men EU-toppmøtet viste at EUs to mektigste politikere, Macron og Tysklands Angela Merkel, var helt uenige om hvor tøffe de skulle være med britene.

9. Kan brexit bli avlyst og britene bli i EU?

Ingenting er utelukket. To uker etter at britene skulle ha forlatt EU er det fortsatt ikke klart hvordan britene skal melde seg ut. Hittil har det ikke vært flertall for noen av alternativene Underhuset er blitt presentert, med unntak av at de ikke vil forlate EU uten noen avtale.

Jo lengre tid som går, jo større er sjansen for at britene aldri forlater EU. Det har vært Mays advarsel til de som vil ha brexit. Britene kan også ensidig velge å trykke på angreknappen, altså velge å trekke tilbake artikkel 50.