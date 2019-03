Migranter kapret tankskip i Middelhavet

Det Palau-registrerte tankskipet Elhiblu plukket opp 108 migranter som befant seg et stykke ute i Middelhavet utenfor kysten av Libya. Skipet rettet så kursen tilbake mot den libyske hovedstaden Tripoli.

Plutselig endret skipet kursen mot nord, i retning Malta. Den siste meldingen som ble sendt fra skipet, var en nødalarm fra kapteinen.

Myndighetene på Malta sier de har mottatt meldinger om et kapret skip og at «de holder et øye med situasjonen», ifølge en talsmann for den maltesiske hæren.

– De er ikke i nød, de er pirater, skriver Italias innenriksminister Matteo Salvini på Twitter.

Tidligere onsdag uttalte EU at de inntil videre stanser den omstridte operasjonen med å patruljere det sentrale Middelhavet for å redde migranter til sjøs.