Etterlatte i harnisk etter pressekonferanse om Boeing-ulykken

På en pressekonferanse torsdag ble den foreløpige granskningen av flyulykken i Etiopia 10. mars presentert. 157 mennesker mistet livet i ulykken, blant dem var norske Karoline Aadland, som var på jobb for Røde Kors.

Etiopias transportminister Dagmawit Mogesat presenterte torsdag de foreløpige konklusjonene fra rapporten. Hun fortalte at flyet som styrtet var i god stand og at pilotene fulgte riktig prosedyre.

Tiksa Negeri, Reuters / NTB scanpix

Den etiopiske etterforskningslederen sier ifølge Reuters nå at lyddata fra cockpiten foreløpig ikke tilsier at det er et strukturelt problem ved Max 8-flyene.

Reagerer kraftig

Dette har fått de etterlatte til å reagere kraftig. Konjit Shafi, som mistet sin 31 år gamlebror i flystyrten, lurer på hvorfor Boeing ikke har lært noe av en lignende ulykke i Indonesia i oktober i fjor.

Mulugeta Ayene, Scanpix / TT NYHETSBYRÅN

– Boeing visste allerede da til problemet, sier hun til Reuters.

Hun viser til flyets kontrollsystem som kan ha vært årsaken til ulykken. Etter den siste ulykken må Boeing endre programvaren som skal motvirke at flyet steiler.

– Hadde de på forhånd fortalt om problemet til denne flytypen, så kunne man ha unngått ulykken, har Shafi sagt til Reuters.

Hun snakket med broren sin rett før ulykken skjedde.

Lover oppdatering

Kenyanske Quindos Karanja, som mistet sin mor, søster, niese og nevø i ulykken, beskylder Boeing for å verdsette profitt høyere enn menneskeliv.

– Det er bra at konsernsjefen i Boeing har kommet på banen og tatt ansvar, men alt vi krever før disse flyene igjen kan settes i trafikk er at de blir tatt hånd om på en god måte, sier Karanja.

Boeing har ifølge Reuters ikke innrømmet ansvar, men sjefen Dennis Muilenburg sa torsdag at selskapet jobbet for å eliminere risikoen for feilaktig aktivering av det såkalte MCAS-systemet via en programvareoppdatering og pilotopplæring.

Reduserer produksjonen

Så å si alle Max 8-fly over hele verden er satt på bakken etter ulykken. Nå risikerer Boeing flere søksmål på grunn av dette. Fredag annonserte flygiganten at selskapet planlegger å sette ned produksjonen av flytypen fra 52 til 42 fly i måneden. Nyheten førte til at aksjekursen gikk ned.

Administrerende direktør Dennis Muilenburg har ifølge AFP beskrevet produksjonsnedgangen som midlertidig. Han sa videre at det ikke ville påvirke dagens sysselsettingsnivå for Max 8-flyene og relaterte programmer.