Det hjelper ikke mye å vinne store rettssaker i vestlige domstoler når motparten er Russland. De tidligere aksjonærene i det tidligere oljeselskapet Yukos får støtte fra både menneskerettsdomstolen og en voldgiftsrett.

Men erstatningen har de måttet se langt etter.

I et uventet trekk har de nå fått rettighetene til russiske vodkamerker i Nederland, Belgia og Luxembourg.

Det betyr ikke at problemet er løst. For på samme måte som Yukos-aksjonærene kjemper om eierskapet til oljeselskapet, er det en juridisk strid om hvem som egentlig eier vodkamerkene, forteller den nederlandske avisen NRC Handelsblad.

Slik begynte det

Historien er innviklet og viser hvor rotete det ble etter 1990-tallet, da Russlands president, Boris Jeltsin, privatiserte de gamle sovjetiske statsbedriftene. Både vodka og olje gikk på billigsalg før regjeringen prøvde å ta det tilbake.

I 2003 sto Yukos for 20 prosent av Russlands oljeproduksjon. Hovedeier Mikhail Khodorkovskij var Russlands rikeste mann og verdens 16. rikeste. Aksjonærer i både Russland og Vesten følte at de satt på gullegg.

Så kom Khodorkovskij på kant med president Vladimir Putin. Milliardæren ble arrestert. I 2006 slo den russiske staten Yukos konkurs og overtok alle verdier.

Siden har aksjonærene kjempet for å få igjen i alle fall noe av sparepengene sine. I juli 2014 vant de først i en nederlandsk voldgiftsdomstol, som kom til at den russiske staten skyldte aksjonærene 50 milliarder dollar. Den gang var det 300 milliarder kroner.

Samme uke kom Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) til at aksjonærene skulle få 16 milliarder kroner.

Siden har de tidligere aksjonærene kjempet for å få pengene.

Uklart hvem som eier vodkaen

Den 20. mars i år vant aksjonærene nok en rettssak. Da kom en domstol i Nederland til at Russland plikter å betale de 50 milliarder dollarene. Russerne har allerede anket saken videre til Nederlands høyesterett.

Men aksjonærene har dårlig tid. I og med at det fortsatt ikke har kommet en eneste rubel fra den russiske stat, har de fått gjennomslag for å ta beslag i russiske verdier.

I første omgang gjelder det retten til varemerkene Stolichnaya og Moskovskaya, to store russiske vodkaer. Nå har en nederlandsk rett kommet til at aksjonærene kan overta rettighetene, i alle fall når det gjelder markedene i Benelux-landene.

Problemet er bare at det også pågår en rekke rettsprosesser om hvem som egentlig eier rettighetene.

I januar vant den russiske staten en rettssak i Nederland, den gangen mot Spirits International. Selskapet holder til i Nederland og Luxembourg og er datterselskap av SPI Group. Eier er den russisk-britiske milliardæren Juri Shefler. Han har anket.

I retten vant den russiske staten retten til å markedsføre vodkamerkene i Benelux-landene. Den seieren kan altså bli kortvarig.

For aksjonærene er akkurat denne seieren viktig. De har tidligere forsøkt å ta beslag i russiske verdier i Frankrike og Belgia. Da har den russiske regjeringen enten hevdet at de ikke eier verdiene, eller at de har diplomatisk beskyttelse.

Nå er det vanskeligere for den russiske staten å nekte at de eier disse varemerkene og neppe mulig å hevde at de skal ha diplomatisk immunitet.