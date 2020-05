Håp for utenlandsferien? Norge i samtaler om «sikker reisekorridor» mellom åtte land med lite korona.

Norge og syv andre land med lav koronasmitte har i to eksklusive videotoppmøter møttes for å diskutere blant annet en «sikker korridor» som gjør det mulig å reise mellom landene, ifølge den greske statsministerens hjemmeside.

Forslaget fra Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis ble blant annet rettet til Norge. Erna Solberg deltok sammen med statsledere fra de andre syv utvalgte landene: Danmark ved statsminister Mette Frederiksen, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Østerrikes Sebastian Kurz og toppene i Singapore, Tsjekkia og Australia.

Møtet mellom de syv landene var forrige torsdag. Det første fant sted 24. april.

I tillegg kommer EU-kommisjonen onsdag trolig med råd og en plan for at EU-land åpner grensene til land med lignende risikoprofil, viser en lekket versjon av EU-planen. Det skriver The Guardian. Målet er å få turismen på bena igjen.

Aftenposten har kontaktet Statsministerens kontor for kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

– Et viktig samarbeid mellom land som handlet tidlig og har fått gode resultater i kampen mot covid-19, tvitrer Norges ambassadør til Hellas, Frode Overland Andersen.

De åtte statslederne diskuterte sine planer for å starte opp igjen økonomien og aktiviteten i landene. Ett av målene var en plan for turismen, når reiserestriksjonene oppheves, ifølge greske myndigheter.

Etter å ha vært koronastengt i flere måneder er Sør-Europas kriserammede turistmagneter desperate. Nå håper de å få med seg litt av turistsesongen.

Vil åpne Hellas i juni-juli

Hellas, som stengte ned kun fire døgn etter det første koronadødsfallet, har «bare» registrert 151 døde og 2726 smittede.

Det gjør statsminister Mitsotakis optimistisk. I et intervju med CNN forrige uke uttalte han at landet vil åpne for turister allerede 1. juli, én måned etter at greske restauranter og hoteller åpner 1. juni.

Statsministeren lover folk «en fantastisk opplevelse i Hellas» så lenge pandemien går tilbake, men innser at ferien vil bli «annerledes».

Hellas har vært hardt rammet av finanskrisen gjennom ti år og hadde regnet med en rekordgod turistsesong i år. Men foreløpig er restriksjonene strenge.

Til The New York Times er statsministeren litt mer nøktern og anslår åpning for turister i høst og da akkompagnert av massiv testing og kontaktsporing. Folk får ikke bo for tett, men på mindre hoteller, gårder og båter. Eller yachter.

Turistminister Haris Theocharis sier til BBC at landet vil åpne «gradvis» for turister.

– Det er sikrere å kjøre enn å fly i starten. Den type turister vil komme først, sier han, uten å tidfeste noe.

Alle som skal inn i Hellas, må i dag febermåles og fylle ut detaljert personinformasjon. Blant annet hvilket flysete man har, trolig for at myndighetene skal kunne spore dem ved smitte. Ennå er det innreiseforbud for alle reisende fra land utenfor EU pluss Italia, Spania, Nederland og Tyskland. Alle som skal inn i landet, må i 14 dagers karantene.

EU-landene presser på

Luftfarten i hele verden er i full krise, og EU har tidligere advart mot å tro på Europa-ferie i juli og august. Men i midten av måneden skal EU-kommisjonen vurdere om det skal åpnes for økt flytrafikk. EU-landene Hellas, Portugal, Spania og Kroatia presser på.

Internasjonale «korona-venner»

Den «sikre korridoren» mellom Hellas, Norge, Danmark og de andre landene med lite smitte kan være inspirert av Estland, Litauen og Latvia. I forrige uke erklærte statsministrene en regional avtale om reisefrihet mellom landene.

– Et stort steg mot et normalt liv, tvitret Estlands statsminister Jüri Ratas.

Også Australia og New Zealand er blitt «korona-lekevenner». De har avtalt karantenefri reise mellom landene straks de mener det er trygt.

– Om turismen håndteres forsiktig, kan dette skje raskere enn folk drømmer om, har New Zealands utenriksminister Winston Peters sagt om «korona-lekekameratene».

Hva skjer i nordmenns feriefavoritter?

Flere av nordmenns favorittferieland beveger seg mot å kunne lokke turister. Her hjemme byr flyselskapene på billige flyturer. For noen hundrelapper kan man nå fly direkte til verdens største utland: Syden.

Foreløpig byr dette på flere praktiske problemer: Utenriksdepartementet fraråder fremdeles reiser som ikke er «strengt nødvendige». Dette gjelder alle land. I tillegg vil kommer karantene ved innreise i de fleste land samt ti dagers karantene når man kommer hjem til Norge.

Frankrike: Ingen karantene for nordmenn

Verdens største turistland, Frankrike, er hardt rammet, men har åpnet litt opp denne uken. Frankrike er et av landene der nordmenn ikke vil bli satt i karantene.

I slutten av mai leverer det franske turistrådet en plan for gjenåpning av turismen, ifølge The New York Times. Men president Emmanuel Macron sa forrige uke at det var for tidlig å si «om vi kan ta ferie». Det vil være klart i starten av juni, lovet han, ifølge BBC.

– Vi vil begrense stor internasjonal reisevirksomhet, også i sommer. Vi vil være sammen med andre europeere og kan, avhengig av epidemiens utvikling, måtte redusere også det litt, sa Macron.

Det franske parlamentet har utvidet det de kaller «helsenødsituasjonen», til 24. juli. Det betyr trolig at grensene mot land utenfor EU vil være stengt, og at alle reisende fortsatt vil bli satt i to ukers karantene ved innreise.

Spania: «Willkommen» til tyskerne

Med 83 millioner turister i 2018 er Spania turistmål nummer to i verden, etter Frankrike. Landet har 26.744 registrert døde, men åpner nå gradvis opp.

Francina Armengol, president på Spanias turistkanoner Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera (Balearene), sa i forrige uke at hun ville kontakte Tyskland fordi den tyske turismen er «essensiell», og fordi hun ønsker en snarest mulig åpning av reiserutene mellom de to landene, ifølge nyhetsbyrået Europa Press. Armengol har bedt Spanias regjering og EU om et «homogent rammeverk på kontinentet» for å sikre at flytrafikken kommer tilbake.

Sicilia i Italia: Vi betaler halve flybilletten

Hver tredje overnatting gratis og halve flybilletten refundert: Når grensene åpner igjen, står Sicilia klar med 50 millioner euro som skal lokke turister til øya.

– Vi har 400.000 rabattkuponger til å oppmuntre folk til å komme hit på tross av koronaen, lover turistdirektør Manlio Messina, ifølge italienske Business Insider.

Øya har «bare» registrert 232 dødsfall.

Mandag var under 1000 personer innlagt på Italias intensivavdelinger – det laveste tallet på to måneder.

30.739 er registrert døde i Italia. I tillegg vil landet trolig tape 20 milliarder euro på turismen som forsvant over natten. I mars sank inntektene med hele 95 prosent.

Men det er håp: 18. mai åpner flere butikker og museer, 1. juni åpner barer og restauranter for servering. Og i forrige uke lovet en optimistisk statsminister Giuseppe Conte italienerne ferie.

– Italienerne skal ikke måtte tilbringe sommeren på balkongen, og Italias skjønnhet skal ikke være i karantene, lovet Conte, som sa at det «ville være fint» om italienerne holdt seg i hjemlandet, sa statsministeren til Corriere della Sera.

Fremdeles er det 14 dagers karantene på alle som reiser inn i Italia.

Tyrkia: telefondiplomati med 70 land

Søndag var Tyrkias gater full av eldre over 65 år. Da fikk de for første gang siden 21. mars lov til å slippe ut på gaten.

Samme dag fortalte landets turistminister at Tyrkia har startet «telefondiplomati» med rundt 70 land. Målet er å få i gang igjen flytrafikken og dermed å få turismen i gang igjen fra juni, skriver avisen Hürriyet. Turistminister Mehmet Nuri Ersoy har skrevet brev til sine kolleger i Tyrkia-turistenes hjemland, sa statsråden til CNN Türk. Der forklarer han at landet er en «suksesshistorie» og om hvordan landet er rigget smittevernfaglig for å ta imot turister.

Fra juni vil alle som reiser inn i landet, bli testet i covid-19-sentre på de store, tyrkiske flyplassene.

Tyskland: snart kan det bli ferie i utlandet

Tyskland er i samtaler med andre land om sommerferie, sier landets turistdirektør Thomas Bareiss til Der Tagesspiegel.

Hvis smitten er under kontroll, kan tyskerne feriere i utlandet snart, sier han og trekker frem naboland «som man kan kjøre bil til», og som også har klart å redusere smittetallet. Østerrike, Frankrike, Polen, Belgia og Nederland er på listen hans.

– Men jeg vil ikke avskrive andre europeiske regioner, som for eksempel øyene i Balearene eller de greske øyene, sa Bareiss.

Helsedirektoratet: «Foreløpig» karantene for nordmenn

Mandag morgen sa Helsedirektoratet at nordmenn «foreløpig» må i 10 dagers karantene når de kommer til Norge.

– Reisemulighetene i Europa i sommer vil i stor grad avhenge av andre lands grense- og karanteneregler, svarte Espen Rostrup Nakstad i en chat med leserne på ap.no

– Det jobbes med ordninger for å åpne opp mellom land i EU og i Norden, sa helsedirektør Bjørn Guldvog, men kunne ikke spesifisere når.

– Det kan bli forenklinger i karanteneordningene, men vi kan ikke si når. Jeg vet det også jobbes med andre løsninger, sa Guldvog.

Nordmenn med hytte i Sverige kan bare reise dit på dagstur for «helt nødvendig vedlikeholdsarbeid som ikke kan utsettes». Men nå kan det være håp, i alle fall om man lytter til Rostrup Nakstad på NRK fredag:

– Dersom vi får en lik smittesituasjon mellom de nordiske landene, er det lettere å krysse grensene, sa han.

Men de som lengter sørover, må smøre seg med tålmodighet:

– I Europa og resten av verden vil det ta lengre tid. Når det blir, er vanskelig å si, sa Rostrup Nakstad til NRK.