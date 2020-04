Mange europeiske statsledere varslet gjenåpning tirsdag. Slik skal turistmagnetene tilbake til normalen.

Etter mange vonde uker med stengte samfunn og dødstall som stiger, ser stadig flere land fremover. Statsledere presenterer nå strategier for å komme tilbake til normalen på løpende bånd.

I løpet av tirsdagen kom både Spania, Frankrike, Portugal, Hellas og Russland med hint om når de ser for seg en normal hverdag.

Frankrike: Forsiktig gjenåpning

Fra 11. mai skal samfunnet gradvis åpnes igjen i Frankrike.

Det betyr at butikker og markeder åpner igjen, mens restauranter og barer fortsatt vil holde stengt. Også skoler og barnehager skal åpne gradvis, på samme måte som i Norge – de yngste først. De eldre elevene skal få komme tilbake en uke senere.

Samtidig vil en del restriksjoner gjelde videre: Barer og restauranter skal holde stengt, og hjemmekontor er fortsatt anbefalt. Det er fortsatt ikke lov å samle mer enn ti mennesker, og det vil være påbudt med munnbind på kollektivtransport.

Gjenåpningen kommer også med en betingelse: Tallet på nye smittetilfeller må synke til under 3000 pr. dag. Mandag 27. april ble det registrert over 3700 nye tilfeller, men før det hadde landet fem dager på rad med under 3000 nye smittede hver dag.

Til sammen har over 23.000 mennesker mistet livet som følge av koronaviruset i Frankrike. Statsminister Édouard Phillippe snakket tirsdag til nasjonalforsamlingen i Paris. Der sa han påbudet om å holde seg hjemme har bidratt til å bremse spredningen og redde tusenvis av liv.

– Men nå trenger økonomien å gjenåpnes, dog gradvis og forsiktig. Vi må lære oss å leve med viruset, sa han.

Spania: Fire faser på vei til normalen

Nabolandet Spania er omtrent like hardt rammet som Frankrike, med 23.822 dødsfall. Samfunnet har i praksis vært nedstengt siden landet erklærte unntakstilstand 14. mars.

Tirsdag kunne endelig statsminister Pedro Sanchez presentere veien mot et normalt Spania. Bakgrunnen er at antall dødsfall pr. dag har sunket gradvis den siste tiden. Tallet var høyst 2. april, da 961 døde av viruset. Til sammenligning var det 331 nye dødsfall i landet 27. april.

Nå skal tiltakene lettes gradvis i fire faser, fra og med 4. mai. Hver fase skal vare i to uker. Åpningen av samfunnet avhenger av hvordan smitten sprer seg, hvor mange intensivplasser som er tilgjengelig og hvordan de ulike regionene håndterer reglene om å holde fysisk avstand. Sanchez delte ingen nøyaktige tall eller frister, fordi situasjonen er så flytende.

Sanchez advarte samtidig om at pandemien ikke er over.

– Nå er det opp til folket. Vi skal på en reise og følger en presis rute. Det vi har oppnådd, er stort, men vi kan miste alt om vi ikke tar vare på hverandre.

Portugal hever krisetilstanden

Også Portugals hadde gode nyheter til befolkningen tirsdag. Landet erklærte nasjonal krisetilstand 19. mars. Da hadde skoler og barnehager allerede vært stengt i flere dager. På dette tidspunktet var det bare registrert 112 tilfeller av smitte i landet. Den tidlige reaksjonen er viktig grunn til at landet ikke er like hardt rammet som nabolandet Spania, ifølge The Guardian. Landet hadde 948 dødsfall den 27. april.

Siden krisetilstanden ble innført har den stadig blitt fornyet. Men tirsdag sa president Marcelo Rebelo de Sousa at krisetilstanden i landet skal oppheves til helgen.

Det er starten på veien tilbake, men den vil gå gradvis, understreket presidenten. Hele Portugals plan for gjenåpning blir publisert 30. april.

Hellas og Italia åpner gradvis opp fra neste uke

Også Hellas kunne informere om åpningsplaner tirsdag. Landet letter gradvis på restriksjonene fra mandag 4. mai, men gjenåpningen skal vurderes på daglig basis.

– Etter å ha holdt den første virusbølgen i sjakk, er vi nå beredt til å gå videre til neste fase, en gradvis nedtrapping av nedstengningstiltakene, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis i en fjernsynssendt tale tirsdag.

Hellas stengte tidlig ned samfunnet, og har hatt et relativt lite utbrudd sammenlignet med mange andre. 138 har dødd av viruset så langt, og landet har bare 2566 smittetilfeller den 27. april.

Samme dag, mandag 4. mai, starter også Italia så smått å lempe på restriksjonene. Statsminister Giuseppe Conte varslet søndag om at folk vil få mulighet til å bevege ute, så lenge det er innenfor sin egen region. Barer og restauranter får tilby henting og levering av mat, og butikker som driver engroshandel får åpne igjen.

Alle andre butikker må vente tre uker, sammen med Italias mange museer. Restaurantene får ta imot besøkende 1. juni, og samme dag får frisørsalongene åpne på ny. Skolene i landet vil ikke bli åpnet før i september.

– Om du elsker Italia, hold avstand til andre, sa Conte.

Russland: Må holde seg hjemme til 11. mai

Samme dag som hans europeiske kollegier kunne fortelle om åpningsplaner, ba Vladimir Putin myndighetene om å forberede seg på å myke opp fra 12. mai. Men landet henger et stykke etter i pandemien.

På en videokonferanse ba den russiske presidenten sine landsmenn om å forberede seg på at den verste fasen av pandemien lå foran dem. Han forlenget også landets strenge tiltak frem til 11. mai. Blant annet får ingen gå på jobb med mindre de har en egen tillatelse.

– Vi nærmer oss en ny fase, kanskje den mest intense fasen i kampen mot pandemien, sa Putin, ifølge Reuters.

Samtidig bemerket han at tallet på bekreftet smittede i landet har begynt å stabilisere seg. Landet har hatt rundt 6000 nye smittede hver dag de siste fire dagene. Den 27. april var det registrert over 94.000 smittetilfeller og 867 dødsfall.