– Valget i Iran er et nederlag for regimet

– Valgdeltagelsen på 42,6 prosent er den laveste noensinne. Tidligere har fremmøtet vært mellom 50 og 70 prosent. Gjennomsnittet har vært på 60. Det betyr at det er veldig mange som ikke har sett noe poeng å bruke den ordinære veien til innflytelse, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt til Aftenposten.

Søndag gikk Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, ut med beskyldninger om at utenlandske medier skriver «propaganda» om covid-19-viruset i et forsøk på å skremme velgere.

Mandag kom nye tall som viste flere dødsfall knyttet til det nye influensaviruset i den iranske byen Quom.

Vant alle 30 setene fra Teheran

Konservative politikere har vunnet alle 30 setene fra hovedstaden Teheran til parlamentet, meldte statlig TV i Iran søndag. Valgdeltagelsen var rekordlav, ifølge myndighetene. Det er første gang valgdeltagelsen er under 50 prosent siden den islamske revolusjonen i 1979.

Tidligere ordfører i Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, var hovedstadens vinner med 1,2 millioner stemmer. Han ventes derfor å bli parlamentspresident.

9000 kandidater utelukket av Vokterrådet

Det var ventet fremgang for de konservative etter at omkring 9500 ble nektet av Vokterrådet å stille i valget. Det er nesten to tredjedeler av de 14.500 som hadde meldt sitt kandidatur.

De konservative kandidatene står i opposisjon til sittende president Hassan Rouhani.

– På mange måter har det konservative Vokterrådet laget ris til egen bak ved å utelukke så mange kandidater. Det store flertallet av dem som ble kuttet ut var moderate og reformvennlige, sier Lodgaard.

USAs president Donald Trump har bidratt sterkt til de konservatives fremgang ved å trekke USA fra atomavtalen og gjeninnføre sanksjoner som har kastet landet ut i økonomisk krise. Det har skadet både Rouhani og alle andre reformpolitikere.

OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE / Reuters / NTB scanpix

De konservative var skeptiske til atomavtalen og enhver annen tilnærming til Vesten. De mener at USAs opptreden har gitt dem rett.

– For regimet er det viktig med høy valgdeltagelse fordi det viser at det politiske systemet fungerer. Når det nå er blitt historisk lav valgdeltagelse betyr det at regimets legitimitet er svekket, sier Lodgaard.

Han mener at Vokterrådet har gjort regimet en bjørnetjeneste.

Fakta: Irans politiske system Den politiske makten i Iran er delt mellom folkevalgte myndigheter og islamske teologer. Den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei, og Vokterrådet har siste ord.

Den øverste lederen utnevnes på livstid og har også tittelen statsoverhode, religiøs leder og øverstkommanderende for de væpnede styrker. Han kontrollerer de islamske domstolene, forsvars-, sikkerhets- og etterretningsorganer og mediene.

Nasjonalforsamlingen (majlis) er folkevalgt og kan foreslå og vedta lover, så lenge de ikke er i strid med grunnloven.

Vokterrådet bestemmer om en lov er i tråd med grunnloven og må godkjenne alle kandidater som skal stille til valg. Rådet består av 12 rettslærde, nominert av Khamenei.

Alle vedtak fra de folkevalgte må godkjennes av rådet og deretter av den øverste lederen.

Nasjonalforsamlingen er relativt effektiv som vaktbikkje for regjeringen som utøvende organ. Parlamentet må godkjenne utnevnelser av ministre, kan stille presidenten eller ministre for riksrett og beordre etterforskning av departementer.

Den folkevalgte Ekspertforsamlingen overvåker den øverste lederen, har makt til å avsette ham og utpeker hans etterfølger.

Presidenten velges av folket, fungerer først og fremst som regjeringssjef og kan avsettes. (Kilder: AFP, NTB, Majlis Monitor)

– De har overdrevet

– De har overdrevet ved å utelukke mange tusen moderate og reformvennlige kandidater, så mange at disse grupperingene ikke har funnet det formålstjenlig å stille lister i Teheran og mange andre steder.

– Har parlamentet i Iran noen reell makt?

– Det er mer enn et sandpåstrøingsorgan. Valgresultatet betyr at de som er uforsonlige overfor USA er styrket. De uforsonlige både i Iran og USA har jo spilt i hendene på hverandre og styrket seg. Det er en viktig del av bakteppet her, sier Lodgaard.

Lodgaard peker videre på at de stadig strammere sanksjonene har ført til at landet er i en økonomisk svært vanskelig situasjon. Da synker befolkningens tillit til de styrende,

Tror ikke på regimeskifte

– En del av folks protester skyldes jo også korrupsjonen. Mye av den skyldes revolusjonsgarden, som er en stor økonomisk og politisk aktør. Det er en oppskrift på korrupsjon, ikke så utbredt som i Egypt, men ille nok.

– Kan dette ende i et regimeskifte?

– Det er mange i Washington som vil ha et regimeskifte, og de kan oppfatte dette som et steg i retning av at regimet bryter sammen, men dette er et regime som har mange bein å stå på.

Lodgaard forteller at Iran har et komplekst politisk system.

– I det komplekse ligger det styrke. Selv om regimet ere i en betydelig krise, ligger fortsatt ikke regimeskifte i kortene. Øverste leder og de som sitter i lederposisjoner har en revolusjonsgarden å lene seg på. Det vi har sett er at når demonstrasjonene blir store og er i ferd med å komme ut av kontroll, så settes revolusjonsgarden inn. Den ble jo opprettet for å beskytte revolusjonen og dermed regimet, sier Lodgaard.

– Parlamentet representerer mindretallet

Mostafa Tajzadeh, en av de mest fremtredende reformvennlige politikerne i Iran, sier til The Guardian at den lave valgdeltagelsen gjør at landet står i en vanskelig situasjon.

– Hvorfor advarte ikke den øverste leder Vokterrådet mot å ikke la uavhengige og kritiske stemmer få delta i valget? Prisen har vært lav valgdeltagelse og et parlament som bare representerer mindretallet.