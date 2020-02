Over 100.000 mennesker hadde møtt opp for å se Donald Trump åpne det ikoniske billøpet Daytona 500 denne uken.

På høytidelig vis ledet presidentens bil «The Beast» en lang rekke med NASCAR-biler rundt den 4 kilometer lange banen i Florida. Like før hadde presidentflyet Air Force One gjennomført en sjelden flyparade over banen.