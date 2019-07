Hongkongs leder kritiserer demonstrantene

I en pressekonferanse ved politiets hovedkvarter dro Lam et skille mellom gode og dårlige demonstranter. Lederen understreket viktigheten av respekt for loven, og lovet at demonstrantene bak stormingen av forsamlingen vil bli straffet.

Samtidig indikerte Lam at forslaget om utleveringsloven som har utløst massedemonstrasjonene, ikke kommer tilbake. Lam har tidligere uttalt forslaget er lagt på is. Lovforslaget åpner for å utlevere borgere i Hongkong til rettsforfølgelse i Kina.

Etter å ha forsøkt i timevis lyktes flere hundre demonstranter i å storme den lovgivende forsamlingen i Hongkong mandag.

Thomas Peter, Reuters / NTB scanpix

Her kan du se flere bilder av hvordan det så ut etter herjingen.

Politiet lyktes imidlertid å ta tilbake forsamlingen etter noen timer.

USAs president Donald Trump, som nylig landet i Washington etter blant annet G20-møtet i Japan, forsvarer demonstrantene.

– Vel, de ønsker demokrati og folk flest vil ha demokrati. Dessverre er det noen myndigheter som ikke ønsker demokrati, sa Trump til journalister i Det hvite hus.