En palestiner anklages for å ha voldtatt en syv år gammel jødisk jente. Derfor er det blitt en politisk sak.

Kan en voldtekt av et barn være en politisk handling? Det diskuteres heftig i Israel etter at en palestiner mandag denne uken ble siktet for kidnapping og voldtekt av en syv år gammel jødisk jente.

Jentas foreldre er ortodokse jøder og bosatt i en av bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Den siktede palestineren jobber som vaktmester på skolen der jenta er elev. Ifølge siktelsen brukte han blant annet godteri for å få hennes tillit. Han skal ha dratt jenta med seg til en leilighet noen hundre meter fra skolen og voldtatt henne, ifølge siktelsen.