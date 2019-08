Da Boris Johnson ble statsminister for en uke siden, gjorde han det klart at britene skal ut av EU 31. oktober. Punktum.

Han har opprettet et «krigskabinett» bestående av seks statsråder som skal forberede det som kan bli en brå avskjed med EU om tre måneder.

Det er ventet at han vil gjøre klar milliarder av pund for å mildne konsekvensene av brexit og sette i gang en stor reklamekampanje i Europa for å vise europeiske regjeringer at han faktisk mener alvor med at det kan bli en såkalt «hard brexit», skriver Politico.

Totalt er potten som er satt av til å håndtere en «hard brexit» tilsvarende 67 milliarder kroner.

Liam McBurney, AP /NTB scanpix.

Kan splitte opp landet

Men frykten for at Johnson og co. ikke klarer å få på plass en ny handelsavtale med EU før 31. oktober, har svekket det britiske pundet. I tillegg snakkes det også høyt om faren for at et plutselig farvel med EU kan gjøre at selve det forente kongedømmet bestående av England, Wales, Skottland og Nord-Irland, går opp i limingen.

Denne uken har Boris Johnson derfor reist til de delene av riket hvor iveren etter brexit er minst, og hvor det snakkes høyest om at Storbritannia kan bli delt: Skottland og Nord-Irland. Begge steder stemte et flertall stemte for å bli i EU i 2016.

Det er bare fem år siden folkeavstemningen der et mindretall på 44 prosent av skottene stemte for at Skottland skulle bli selvstendig. Theresa May og hennes stab har tidligere advart mot at en «hard brexit» er en reell trussel mot den britiske unionen.

RUSSELL CHEYNE, REUTERS/NTB SCANPIX

Vil ha folkeavstemning om Irland

Utsiktene til at det blir et brått skille tvers over den irske øya, har også skapt ny debatt om Nord-Irland skal rive seg løs fra Storbritannia.

I bakgrunnen for debatten ligger den gamle konflikten mellom de katolske og protestantiske samfunnene, og britenes historiske forhold til Irland.

Lederen for det irske nasjonalistpartiet Sinn Féin, som kjemper for at Nord-Irland skal bli del av republikken Irland, Mary Lou McDonald, sa tirsdag at en hard brexit må utløse en folkeavstemning om nettopp dette.

Fredsavtalen for Nord-Irland, Langfredagavtalen, åpner for at det kan holdes folkeavstemning dersom man tror at et flertall i befolkningen i Nord-Irland ønsker å bli del av Irland.

GEOFFROY VAN DER HASSELT, AP/NTB scanpix

Situasjonen i Nord-Irland er ekstra komplisert fordi det lokale folkevalgte styret der har vært satt ut av spill i over to år etter at samarbeidet mellom de politiske partiene på katolsk og protestantisk side brøt sammen. Det gjør det vanskeligere å gjøre praktiske forberedelser på EU-utmeldelsen.

På toppen av dette er Boris Johnsons regjering avhengig av støtte fra ett av de nordirske partiene, det erkekonservative protestanske partiet DUP, for å ha flertall i Underhuset.

Vil ikke la seg skremme av britene

Den store nøtten er grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland. Boris Johnson har sagt at det er uaktuelt å gå med på den såkalte reserveløsningen for denne grensen, som innebærer at Nord-Irland risikerer å forbli en del av EUs tollunionen på ubestemt tid. Johnson mener det er udemokratisk, men EU sier nei til å skrote løsningen.

Det ble lagt merke til at Johnson ventet nesten en uke etter at han flyttet inn i statsministerboligen før han snakket med sin irske kollega Leo Varadkar. Irland spiller en avgjørende rolle i spørsmålet om grensen.

– Irland vil ikke la seg presse på dette punktet, hverken som regjering eller land. Vi kommer til å stå på vårt. Brexit var ikke vår idé, sa Varadkar i et intervju med Irish Daily Mirror.

Lederen for Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland (DUP), Arlene Foster, mener derimot at Varadkar må dempe retorikken og heller finne en løsning sammen med Boris Johnson.

At Boris Johnson sier kategorisk nei til å sette opp noen form for grensekontroll til republikken Irland, samtidig som han sier nei til skilsmisseavtalen til EU, setter også Irland i en knipe, påpeker Bloomberg. For det er EU som er opptatt av å sikre yttergrensene til det indre markedet. Spørsmålet er hvem som eventuelt vil sette opp en upopulær grensekontroll over den grønne øya.

Fakta: Derfor skaper grensen problemer Det går mellom 200 og 300 veier på kryss og tvers av grensen mellom republikken Irland og Nord-Irland i dag. En åpen grense uten noen form for kontrollert kom med fredsavtalen for Nord-Irland i 1998. Grensen blir yttergrense når Storbritannia går ut av EU. Det betyr at varer som passerer grensen vil være gjenstand for fortolling. Hverken EU eller Storbritannia ønsker å gjennomføre kontroll på grensen. Boris Johnson mener det kan lages teknologiske løsninger som kan gi kontroll med grensen, men foreløpig har man ikke funnet en god nok løsning for dette. I skilsmisseavtalen som Theresa May fremforhandlet med EU, ble man enige om en overgangsordning som innebærer at Nord-Irland forblir del av EUs tollunionen frem til man finner en bedre løsning. Hun fikk ikke flertall i det britiske parlamentet for dette.

Liam McBurney, AP/NTB scanpix

Fakta: Nord-Irland-konflikten Betegnelse på konflikten mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland fra slutten av 1960-tallet til 1998. Den underliggende konflikten handlet om Nord-Irland skal være del av Irland eller forbli del av Storbritannia. Det utløsende var at det katolske mindretallet følte at de ble diskriminert av det protestantiske flertallet og krevde like stemmerettigheter og rettigheter på arbeids- og boligmarkedet. Konflikten eskalerte ved at paramilitære grupper på begge sider, samt den britiske hæren, ble involvert. Over 3500 mennesker på begge sider ble drept i konflikten. Fredsavtalen fra 1998 (kalt Langfredagavtalen eller Belfastavtalen), hvor man fikk til en maktdelingsordning, blir sett på som slutten av The Troubles. Men store deler av samfunnet er fortsatt delt og det lokale selvstyret ligger nede.

Langfredsavtalen fra 1998 som fikk slutt på den 30 år gamle nordirland-konflikten gjorde at man ble kvitt kontrollpostene på tvers av den grønne øya.

Men når Storbritannia forlater EU, blir dette den eneste fysiske yttergrensen med unionen, og mange i Nord-Irland frykter at en ordinær grensekontroll kan føre til at volden blusser opp igjen.