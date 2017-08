Kapteinens forklaring: Kim Wall døde i ulykke om bord på ubåten

Det skriver politiet i København i en pressemelding.

«Siktede har til politiet og i retten forklart at det har skjedd en ulykke om bord i ubåten som har ført til Kim Walls død», heter det i pressemeldingen.

Han har også forklart at han dumpet den svenske journalisten på sjøen i Køge Bugt. København-politiet opprettholder siktelsen for forsettlig drap.

I samarbeid med svensk politi har de danske etterforskerne kartlagt ubåtens rute i Køge Bugt og Øresund. Fartøyet har kun vært i dansk farvann, ifølge politiet.

Søket etter Wall fortsetter med dykkere og fartøy med sonarutstyr i dag mandag. I tillegg ble det søkt fra helikopter og skip gjennom helgen, og det fortsetter også i dag.

Anders Valdsted / Scanpix Danmark

Varetektsfengslet frem til 5. september

Peter Madsen er varetektsfengslet frem til 5. september for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han er likevel siktet for forsettlig drap på Kim Isabel Fredrika Wall (30).

Journalisten ble meldt savnet av kjæresten natt til fredag 11. august. Hun hadde da ikke kom tilbake fra ubåt-turen med Madsen.

Madsen dukket opp alene på formiddagen fredag. Han forklarte at han hadde satt av Wall på kaien ved Refshaleøen torsdag kveld. Han har senere endret forklaring.

Stor leteaksjon

Wall var om bord for å skrive en reportasje til det amerikanske teknologimagasinet Wired.

Hun er frilansjournalist og hadde blant annet skrevet saker for The Guardian, Foreign Policy og The New York Times.

Det har pågått en stor leteaksjon etter Wall ved land, i vann og fra luften med helikopter i tiden etter forsvinningen, men uten hell så langt.

Søkeområdene har først og fremst vært Køge Bugt og den sørlige delen av Øresund.

Scanpix Danmark

Fakta: Her er en oversikt over observasjonene av båten de første kritiske timene Torsdag rundt klokken 19.00: Ubåten seiler ut fra Refshaleøen i København. Torsdag klokken 20.30: Ubåten blir observert med både Wall og Madsen synlige tårnet av turister på et cruiseskip. Da befinner båten seg ved rundt 500 meter nord for Middelgrundsfortet i Øresund, vest for Nordhavn i København. Seks timer senere, rundt klokken 02.30, ble fartøyet meldt savnet av Walls kjæreste. Torsdag rundt midnatt: Et større skip skal ha vært nær å kjøre på «Nautilus» i den sørlige delen av Øresund mellom København og Saltholm. – Det var ekstremt nær en kollisjon. Ubåten krysset leden bare 30 meter foran oss, sier et vitne som var om bord i skipet til Aftonbladet. Fredag klokken 10.30: Ubåten blir sett ved Drogden fyr. Forsvaret får radiokontakt med Madsen. Over en dårlig radioforbindelse forteller han at den lange seilasen og manglende kontakt skyldtes «tekniske vanskeligheter». Fredag klokken 11.00: Peter Madsen kommer ut av «Nautilus» og går over i en privat motorbåt. Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meters dyp. Madsen fraktes til Dragør Havn.

Hun ble sist observert klokken 20.30 torsdag kveld da den tyske turisten Peter Thompson tok et bilde av ubåten fra cruiseskipet Aida Bella. Både Madsen og Wall er synlige på bildet, som ble tatt litt over en time etter de forlot Refshaleøen i København.