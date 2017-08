Kulturministeren fikk vodkaen i vrangstrupen på grunn av balletten med den homofile danseren. Nå er regissøren arrestert.

Den kjente regissøren Kirill Serebrennikov ble tirsdag pågrepet av politiet og varetektsfengslet, meldte Den russiske etterforskningskomiteen i en pressemelding.

Den prisbelønte regissøren er kunstnerisk leder for Gogol-senteret i Moskva, og er mistenkt for å ha underslått minst 68 millioner rubler – drøyt 9 millioner kroner – i perioden 2011 til 2014. Pengene skal han ha fått i statsstøtte for å gjennomføre prosjektet Plattformen, som blant annet innebar oppsettelsen av Shakespears En midtsommernatts drøm.

Påtalemyndigheten hevder at teaterstykket ikke engang ble satt opp, men omfattende omtale av oppsetningen i russisk presse de nevnte årene viser noe annet. Kritikerne ga stykket svært god omtale, og det ble nominert til flere priser.

Serebrennikov avviser beskyldningene og kaller dem for «absurde». Hvis han blir dømt, risikerer han opptil ti års fengsel, skriver avisen Vedomosti.

Flere arrestasjoner

Tre andre ansatte ved Gogol-senteret er tidligere blitt pågrepet i saken, deriblant regnskapsføreren Nina Nasljajeva. I en rettsforhandling tidligere denne måneden ble det lest opp en vitneerklæring fra regnskapsføreren der hun angivelig utpekte Serebrennikov til hovedpersonen i svindelsaken.

Ifølge nettavisen Meduza ble Serebrennikov pågrepet da han var i St. Petersburg for å spille inn filmen Sommeren som handler om den sovjetiske rockestjernen Viktor Tsoj som døde i en bilulykke i 1990.

I mai ble både Serebrennikovs leilighet og teateret han leder ransaket, noe som førte til kraftige protester fra en rekke russiske kulturpersonligheter, melder NTB.

Vesti

Sammenligner med Stalin-tiden

Forfatteren Boris Akunin sammenligner arrestasjonen av Serebrennikov med undertrykkelsen i Sovjetunionen da Josef Stalin styrte landet.

«Det å arrestere regissøren er åpenbart et overdrevent tiltak, særlig etter presidentens ord om urimelige arrestasjoner av forretningsmenn», skrev tidligere finansminister og rådgiver for Putin, Aleksej Kudrin, på Twitter.

En rekke andre opposisjonspolitikere og kulturpersonligheter hevder at siktelsen er grunnløs, og at regissøren straffes fordi han har vært kritisk til myndighetene. Han har blant annet kritisert president Vladimir Putin for å forsøke å styre Russlands kunstnere.

Alexander Zemlianichenko / AP / NTB scanpix

Stoppet på grunn av homofil propaganda

I sommer ble Serebrennikov hyllet for den nye balletten han har laget om danseren Rudolf Nurejev. Forestillingen som skulle oppføres på Bolsjoj-teatret, var en hyllest til hans liv som danser og homofil.

Flere russiske aviser roste balletten som «den beste som er laget i verden i dette årtusenet».

Etter generalprøven tidligere i sommer ringte Russlands kulturminister Vladimir Medinskij til Bolsjoj-sjefen. Rett etter det ble premièren avlyst.

Ifølge lederen for Bolsjoj var årsaken at stykket ikke var ferdig ennå, men en rekke russiske medier meldte at kulturministeren hadde gitt klar beskjed om at balletten fremsto som «homofil propaganda» og var «en samling perversiteter». Homofil propaganda er forbudt i Russland.

– Stykket ble stoppet på direkte ordre fra Medinskij, skrev nyhetsbyrået Tass.

Ministeren selv avviste at han hadde gitt et påbud, men bekreftet at samtalen fant sted rett før balletten ble avlyst.

Serebrennikov har også laget flere kritikerroste filmer, og i fjor fikk han en pris for filmen Studenten på filmfestivalen i Cannes.